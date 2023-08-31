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美首度對台灣外國軍事融資　提供25億元軍備

▲F-16V配備各式飛彈,其中向美國新採購新式的AIM-9X超級響尾蛇飛彈,首度曝光。（圖／記者呂佳賢攝）

▲我國軍備近年有多項重大提升。（圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社記者江今葉華盛頓30日專電

美國政府今天宣布提供台灣8000萬美元（約新台幣25.48億元）外國軍事融資，以強化台灣防衛能力。這是美國首度提供台灣軍事融資貸款，也是總統拜登7月底動用總統撥款權提供台灣軍援後，美國第2度對台特殊軍援。

這項軍事融資最早由美聯社報導。美國國務院發言人以背景說明方式回覆中央社郵件表示，美國政府29日正式通知國會，計劃向台灣提供8000萬美元對外軍事融資援助，這是美國第一次向台灣提供「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）。

發言人表示，這項軍事融資符合台灣關係法與美國長期的一中政策，這項政策並未改變。美國向台灣提供必要的防衛物資與服務，以確保台灣維持足夠的自我防衛能力。台海和平穩定符合美國長久利益，對區域與全球安全與繁榮至關重要。

美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）隨後發表聲明樂見拜登政府這項宣布，進一步實現跨黨派的「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act）。

包含在2023財政年度國防授權法案（NDAA FY2023）的「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act），授權美國國務院從2023年至2027年期間，每年提供台灣高達20億美元的軍援。

麥考爾說，這些軍備不僅將協助台灣並保衛區域其他民主國家，還強化美國嚇阻態勢，確保國家安全，免受日益挑釁的中共威脅。

去年底經美國參眾兩院通過並經拜登簽署生效的2023財政年度綜合撥款法案（Consolidated Appropriations Act, FY2023）中，已編列20億美元預算提供台灣FMF貸款。

英國「金融時報」（Financial Times）本月初引述2名知情人士指出，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）預計向國會提出的烏克蘭補充預算請求，將包括對台加碼軍援，作為加速向台灣提供軍備的部分努力。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）當時被問及此事時表示，美國認真履行基於台灣關係法承諾，持續支持台灣自我防衛。美國政府有不同權限得以落實這項承諾，也會探索適當方式進行。

拜登（Joe Biden）於7月28日首度宣布動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），提供台灣最高3.45億美元軍援助。美國國防安全合作署（DSCA）本月23日宣布，國務院已批准一項對台軍售，將出售F16戰機「紅外線搜索追蹤系統」（IRST）與相關設備，預估總額達5億美元。這是拜登政府批准的第11次對台軍售案。

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