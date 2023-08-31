拜登政府：北韓擬供大量各式彈藥給俄羅斯

▲俄國防部長紹依古向北韓領導人金正恩敬酒。（資料圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國情報單位指出，俄羅斯與北韓正「積極推動」可能的軍事交易，將由北韓供給大量各式彈藥武器系統給俄羅斯，最新情報顯示，克里姆林宮陷入烏克蘭戰爭泥沼，急需補充後勤補給。

CNN報導，儘管北韓對外界矢口否認，但相關動向與情報線索都與北韓官方說法相反。拜登政府30日表示，當局持續擔心北韓與俄羅斯正在進行軍事交易，俄羅斯國防部長紹依古（Sergei Shoigu）上個月剛訪率團訪朝，俄國又派遣第二個官方代表團前往平壤，進一步討論交易細節。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）透過第二個官方代表團抵朝，俄國總統普丁與北韓領導人金正恩還互致信函，承諾增加雙邊關係。他說美方認為北韓持續在考慮要在烏克蘭戰場上大量軍援俄羅斯，未來幾個月內可能會有高層的進一步討論。

柯比指出，透過這些「潛在的交易」，俄羅斯有望從北韓手中獲得大量的各式彈藥，而俄羅斯軍隊計畫將這些軍援彈藥在烏克蘭本土使用，而且交易內容可能也包括能幫助俄羅斯守住工業基礎的原材料，因此美方會採取直接行動，制裁任何涉入這些潛在交易的實體，並且敦促平壤當局停止協議。