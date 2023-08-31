三颱共舞！「海葵西修」換北部注意　全台防5天大雷雨

▲蘇拉才準備離開，海葵正在接近中。（圖／翻攝typhoon2000）

記者陳俊宏／台北報導

這次換北部注意，現在西北太平洋有「蘇拉、海葵、鴻雁」三個颱風。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，海葵北偏轉的轉向點一直在往西修正，不排除外圍環流有機會影響北台灣，但影響程度待觀察。氣象專家吳德榮表示，周六至下周三台灣在季風低壓環流內，易有局部陣雨，午後常有大雷雨伴隨「劇烈天氣」。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，蘇拉今日（31日）進入台灣海峽南部，周五接近大陸沿海，周日至下周二其不確定範圍（紅框）異常擴大；輕颱海葵向西北西，暴風圈掠過台灣東北部海面轉向浙江進行，周日至下周二的不確定範圍亦擴大；另一輕颱鴻雁緊隨在後。

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吳德榮說，由於三個熱帶系統處在季風低壓環流內，周五之後的相對距離及範圍變化，或有引起「藤原效應」（雙颱共舞），或僅互相輕微干擾的作用，都將使得模式模擬的準確度降低，幸好這些現象顯現時，與台灣皆還有一段距離，可供觀察調整，不致措手不及。

▼目前西北太平洋有「蘇拉、海葵、鴻雁」颱風（由左至右）。（圖／氣象局）



吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天、周五蘇拉逐漸遠離台灣陸地，降雨強度略減弱、範圍略擴大，各地有局部陣雨的機率，南台灣及山區有較大雨勢，沿海地區仍有強陣風。

吳德榮表示，姑且不論海葵可能帶來的海上警報，周六至下周三台灣在季風低壓環流內，水氣多，大氣不穩定，易有局部陣雨，午後常有大雷雨伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

吳聖宇在臉書提到，海葵颱風北側有較明顯的高壓引導，因此預估會快速朝向琉球群島至台灣東北方海面前進，但向北偏轉的轉向點一直在往西修正，周三晚間8時這一報，已修正到台灣北方海域才開始北轉，離台灣最靠近的時間落在周六，暴風圈半徑已跨在要發布海上警報的界線上；從系集預報來看，路徑還是相當發散，因此未來的變化還蠻值得觀察。

吳聖宇分析，由於預估海葵颱風的範圍不大，且結構可能會比較不對稱，跟高壓相接處的北東側較強，而西南側較弱，因此雖然不排除外圍環流有機會影響北台灣，但是影響的程度仍有待觀察。

▼根據最新系集預報，海葵路徑還是相當發散。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

