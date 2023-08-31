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英外委會喊話日韓納入AUKUS　促英國爭取入Quad

▲美軍高超音速武器AGM-183 ARRW想像圖。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲AUKUS讓美、英、澳3國的軍事科技交流更加緊密。（圖為美軍高超音速武器AGM-183 ARRW想像圖／翻攝自美國空軍官網）

文／中央社記者陳韻聿倫敦30日專電

英國國會下議院外交委員會今天發布印太政策相關報告，其中呼籲納日本、南韓入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），並指出英國應在適當時機爭取加入由美、日、澳洲及印度組成的「四方安全對話」（Quad）。

英國政府在2021年3月首次透過政策文件確立「向印太傾斜」（Tilt to the Indo-Pacific）政策方針，國會外委會同年9月啟動對英國政府執行該方針的監督調查工作，今天發布結論報告。

報告檢視英國政府參與或尋求參與印太區域重要多邊機制和組織的情況，其中最受矚目的是外委會支持AUKUS及Quad擴大。

關於英國加入Quad以及在印太區域擴大AUKUS陣容的合宜與可行性，英國國會近一年餘來陸續有相關討論，但一直未能確立共識。

AUKUS於2021年9月成立，一大目標是協助澳洲建立配備傳統武器的核動力潛艦艦隊。一如許多專家和官員指出，除了建造潛艦，長遠而言，英、美、澳在AUKUS框架下的先進科技交流合作才是真正「利多」，領域包括極音速和電子戰能力、人工智慧（AI）、量子科技、水下科技、網路科技、自主系統等。

外委會今天在報告提到，AUKUS給英國帶來經濟、安全與科技層面的好處；允許像日本、南韓這樣的夥伴參與，AUKUS將對英國更有益。

外委會敦促英國政府向美國與澳洲提議，邀請日、韓加入AUKUS，締結聚焦先進科技發展、不涉及核動力潛艦計畫的防衛合作協議。

根據報告引述的外交大臣柯維立（James Cleverly）於今年7月對外委會質詢的書面回應，隨著AUKUS在發展先進科技與關鍵防衛能力方面取得進展，英國將尋求機會，與盟友及夥伴進行接觸。柯維立未進一步說明他意指哪些盟友夥伴。

Quad在2007年成立，但一度停擺，直到2017年恢復。一如AUKUS，Quad是印太區域重要安全對話與合作機制，英國政府在今年3月發布的施政方針「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR）更新版（IR23）卻隻字未提。

外委會指出，與Quad協力發展涵蓋整個印太水域的協調一致戰略，對英國有益；英國應在Quad既有成員認為適當的時機，提出加入意願。

外委會認為，考量英國與Quad既有成員已分別具強健雙邊防衛關係、且國家目標彼此相關，英國應尋求加入Quad。

報告並觸及英國、新加坡、澳洲、馬來西亞、紐西蘭等5個大英國協成員於1971年簽署的「五國聯防協議」（FPDA），並指出有鑑於中國在南海較以往具侵略性的行徑，可以FPDA為基礎，在東南亞建構更廣泛的區域聯盟。

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