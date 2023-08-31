公關女強人深夜千字文控米其林名廚：在公益晚宴用最髒的英文罵我

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岳啟儒深夜千字文控米其林名廚：在公益晚宴用最髒的英文罵我

記者黃翊婷／綜合報導

公關女強人岳啟儒與「登山女神」曾格爾的官司尚未落幕，昨日（30日）晚間她突然在臉書PO出一篇千字文，直接點名米其林餐廳主廚Paul Lee李皞在6月21日的慈善晚宴上，公然用最髒的英文辱罵她，至今仍未道歉。雖然岳啟儒在文章中標註Paul Lee的餐廳臉書粉專，但目前Paul Lee並未對此做出回應。

公關女強人岳啟儒指控米其林名廚Paul Lee李皞，在公益活動上用英文髒話罵她。（圖／翻攝自Facebook／岳啟儒）

▲岳啟儒說，事發當下因為不想破壞晚宴氣氛，所以選擇先隱忍。（圖／翻攝自Facebook／岳啟儒）

岳啟儒在臉書PO文中提到，事情發生在6月21日的諾亞方舟慈善愛心晚宴上，活動尾聲她正在場內跟客人敬酒，Paul Lee突然衝過來罵出一句「I tell you you are a fXXking bXXch」，請對方離開，還一度追上來一直罵，直到她說要叫保全，對方才踹了裝置物離開。

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▲▲▼2019台北米其林,一星,Impromptu by Paul Lee主廚,李皞。（圖／記者湯興漢攝)

▲Paul Lee。（資料照／記者湯興漢攝）

岳啟儒表示，她省思過為何Paul Lee會突然情緒失控，「不管我猜測的原因如何，他的作為都讓我匪夷所思」，雖然有人勸她不要理會就好，但事發至今，她等了2個月仍然沒有等到任何一聲道歉，這才決定說出來，畢竟對就是對，錯就是錯，就算事業有成就，也不代表可以事事被包容，「李皞先生，在獲得米其林星星和成就的同時，希望你能明白，尊重他人、有禮貌是做人的基本道理。」

岳啟儒這篇千字文公開之後，掀起許多網友、名人留言熱議，包含知名作家黃大米、網紅「我是崴爺」等等。不過，雖然岳啟儒在文中直接標註Paul Lee餐廳的臉書粉絲專頁，敘述中也公開指名Paul Lee，但事情經過一夜發酵，Paul Lee方面截至出稿前暫時還未對此回應，詳細狀況仍有待進一步確認釐清。

▼岳啟儒臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／岳啟儒）

公關女強人岳啟儒指控米其林名廚Paul Lee李皞，在公益活動上用英文髒話罵她。（圖／翻攝自Facebook／岳啟儒）

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