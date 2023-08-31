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歐盟提議設長期援烏基金　每年逾1700億元

▲歐盟最高外交官波瑞爾（Josep Borrell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟最高外交官波瑞爾提議未來3年，年年援烏。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者田習如布魯塞爾30日專電

歐盟今召開非正式外交部長安全會議，聯盟外交首長波瑞爾在會中提議設置「烏克蘭援助基金」，為期2024至27年，每年上限50億歐元（1739億元），以兌現6月歐盟高峰會對維護烏克蘭長期安全的承諾。

歐洲聯盟（EU）今明兩天在輪值主席國西班牙的托雷多市（Toledo）舉行非正式外長會議，首日聚焦區域安全議題。對外事務高級代表波瑞爾（Josef Borrell）在會後記者會作出前述表示。

他說外長會討論了三項援烏工具，首先是為了確保持續支援武器裝備，他提議在歐盟現有對象廣泛的「歐洲和平機制」（European Peace Facility）下專設「烏克蘭援助基金」（Ukraine Assistance Fund）。

波瑞爾強調每年50億歐元（約新台幣1739億元）是上限，「若能花得愈少愈好」，並希望年底前歐盟各國能對此議達成共識。

第2項工具是名為「歐盟軍事協助任務」（EU Military Assistance Mission）的軍事訓練計畫，現已培訓2萬5千名烏克蘭軍人，原訂年底共訓練3萬人的目標也預計提前到10月底達成。

「我總是說我們需要做得更多、更快」，波瑞爾說烏克蘭需要更聚焦的小團體訓練，包括軍事指揮能力，以及將荷蘭及丹麥捐助F-16戰機後的訓練納入前述計畫，他並向歐盟外長們提議將年底訓練目標提高到4萬人。

第3項援烏工具是彈藥。歐盟對此已規畫三個執行軌道，一是5月底完成的各國軍火庫「清庫存」，共有22萬4千發彈藥及2300枚飛彈，價值約11億歐元。

第二軌是向歐洲軍火工業聯合採購155釐米彈藥，波瑞爾說歐洲防衛局（European Defence Agency）已在今夏與業界展開討論，也已簽署3個架構性的採購合約，以供歐盟成員國政府下訂單。

第三軌是協助歐洲武器工業擴大生產能量，最新進展是歐洲議會（European Parliament）7月通過「支持彈藥生產法」（Act in Support of Ammunition Production，ASAP）。

歐盟今天的安全會議也邀請了北大西洋公約組織（NATO）和聯合國（UN）的代表共同出席。除了烏克蘭，非洲的尼日政變情勢也受討論，波瑞爾表示歐盟支持「非洲問題的非洲解方」，也就是支持「西非經濟共同體」 （ECOWAS）的決定。

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