不用熱水！1飲料泡奶粉竟成「解暑神品」　他揭邪惡秘方：超濃郁

▲奶粉多是用熱水沖泡。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／閔文昱報導

比起鮮乳，乾燥過後的奶粉不但重量減輕許多、運輸方便，更能大幅延長保存期限，但由於大多奶粉都是用熱水沖泡，因此炎熱的夏天不少人泡完奶粉後還會加冰塊降溫。對此，有網友發現，家中一款奶粉可以用冰水沖泡，於是就突發奇想用冰紅茶來沖泡，結果竟意外泡出超濃郁冰奶茶，讓他相當驚喜。貼文一出，引發熱議。

一名網友近日在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文表示，他近日突然發現，媽媽平常喝的奶粉可以用冰水沖泡，於是就想到「反正都可以用冰水泡了，那如果用冰紅茶泡會怎樣？」結果他拿出冰箱裡的紅茶嘗試，果真也能成功泡開。

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▲有網友分享超濃醇自製冰奶茶喝法。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

原PO分享，因為不是先用熱水泡開再加冰塊，而是直接就是冰紅茶加奶粉，因此泡好的冰奶茶變得超級濃郁，也讓他驚呼「感覺拿去手搖店都可以當個噱頭拿來賣了，叫個『冰泡奶茶』之類的，超濃郁冰奶茶，很香，分享給大家這喝法。」

貼文曝光後，馬上引發網友關注，紛紛留言「全部都能化開嗎？這樣好厲害」、「冰水也可以？」、「好神奇」、「這樣會想用冰牛奶泡泡看」、「用什麼奶粉好像真的有差，拿家裡的試失敗了」、「今天試了一下，真的超濃郁，難以言喻的好喝，神美味耶」、「冰水可泡很吸引我」、「用什麼奶粉好像真的有差，拿家裡的試失敗了」。