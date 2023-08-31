　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國新地圖宣稱擁廣大「南海主權」　馬來西亞拒絕接受

▲▼中國不只強行將台灣納入，還擅自納入與印度邊界的爭議省分。（圖／翻攝中國自然資源部官網）

▲馬來西亞拒絕接受中國所公布的新版地圖。（圖／翻攝中國自然資源部官網）

文／中央社

中國新公布的地圖宣稱擁有馬來西亞海岸外南海水域的主權，吉隆坡當局30日表示拒絕接受，這是兩國因北京當局對這處水道強硬態度而起的最新口水戰。

法新社報導，每年有數兆美元的船運貿易通過南海，而中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，不顧國際法庭裁決認定中方立場並無法律依據。

馬來西亞、菲律賓、越南和汶萊對南海主權的主張也有部分重疊，美國則派遣海軍艦艇通過南海，以維護國際海域的航行自由。

中國於本週發布了「標準地圖」，地圖中包含其對南海的單方主張，與馬來西亞沿著婆羅洲（Borneo）、沙巴（Sabah）和砂拉越州（Sarawak）海岸外的專屬經濟海域（EEZ）重疊。

馬來西亞外交部在聲明中表示：「『中國2023年版標準地圖』所示中國對南海的主權主張涵蓋了馬來西亞的海域，馬來西亞對此並不承認。」

吉隆坡當局稱南海問題「複雜且敏感」，表示這項爭議必須根據國際法，「和平、理性地透過對話解決」。

馬來西亞也表示，支持為南海訂定行為準則（Code of Conduct）。東南亞各國正就南海行為準則進行談判。

吉隆坡當局2021年為對中國調查船進入馬來西亞專屬經濟海域活動表達抗議，曾召見中國駐馬來西亞大使。

ET快訊
克里姆林宮首度表態「普里格津」遭暗殺：可能是蓄意擊落
特斯拉男國道「解放雙手」低頭看小說！離譜畫面全被拍
他耳內狂流「惡臭濃液」痛炸　醫驚：耳膜壞掉一半

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國新地圖宣稱擁廣大「南海主權」　馬來西亞拒絕接受

瓜地馬拉「總統當選人」政黨遭停權　要求推翻決議

克里姆林宮首度表態「普里格津」遭暗殺：可能是蓄意擊落

加彭政變軍官宣布「關閉邊界」　總統遭軟禁家中

臉書刪7700個「中國大外宣」帳號　中國外交部回應了

非洲加彭現任總統家族「掌權逾半世紀」　大選後爆政變

下班太累睡一下　大馬空姐竟「昏迷1個月」！醫：患罕見疾病險丟命

美氣候抗議者「人肉堵公路」3線道塞爆　用路人飆罵：我要去上班！

2023聖保羅台灣電影展開幕　科技美食展現台灣軟實力

無人機飛彈夜襲基輔！烏軍：2023春季以來最強力打擊　已2人死亡

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

路樹倒塌畫面曝光！慢車道車流多　騎士經過遭砸「滿地血」命危

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

路樹砸中畫面

中國新地圖宣稱擁廣大「南海主權」　馬來西亞拒絕接受

瓜地馬拉「總統當選人」政黨遭停權　要求推翻決議

克里姆林宮首度表態「普里格津」遭暗殺：可能是蓄意擊落

加彭政變軍官宣布「關閉邊界」　總統遭軟禁家中

臉書刪7700個「中國大外宣」帳號　中國外交部回應了

非洲加彭現任總統家族「掌權逾半世紀」　大選後爆政變

下班太累睡一下　大馬空姐竟「昏迷1個月」！醫：患罕見疾病險丟命

美氣候抗議者「人肉堵公路」3線道塞爆　用路人飆罵：我要去上班！

2023聖保羅台灣電影展開幕　科技美食展現台灣軟實力

無人機飛彈夜襲基輔！烏軍：2023春季以來最強力打擊　已2人死亡

不用熱水！1飲料泡奶粉竟成「解暑神品」　他揭邪惡秘方：超濃郁

冷氣砸死女大生「只賠」180萬？律師解答：罵之前先把事情搞清楚

中國新地圖宣稱擁廣大「南海主權」　馬來西亞拒絕接受

台中小王偷吃「控肉寶寶」！傳訊狂勸離婚：永遠等妳　挨告賠慘了

館長點名高嘉瑜：護航賴品妤「我有看到」　對她非常失望

蘇拉陸警解除！海葵接力2天抵近海「雙颱夾擊」　不排除再發海警

開學就破產！北京學童上課「天價清單」曝光　一年噴183萬

雙城論壇成果　各方充滿期待

饒河夜市千元水果坑殺外國客！竟是「士林阿婆」轉陣地繼續撈錢

SM硬起來保RIIZE私生活爭議成員！　喊告散布私密照者「明確違法」

上海女掀裙秒塞大南瓜　竟輕鬆走路成功偷走

國際熱門新聞

克里姆林宮：普里格津可能遭蓄意擊落

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

氣象廳：海葵直撲沖繩　鴻雁24小時內生成

臉書刪7700個大外宣帳號　中國外交部回應

金孫「剪碎阿公鈔票」扮家家酒！

OL喝了一杯水「慘變植物人」！警一查：是化骨水

下班太累睡一下　大馬空姐竟「昏迷1個月」

瓜地馬拉總統當選人政黨遭停權 要求推翻決議

菲律賓估「超級颱風」蘇拉這天最靠近台灣

加彭政變軍官宣布關閉邊界　總統遭軟禁

看演唱會請路人拍照！回家才知是大咖女星

中國新地圖宣稱擁南海主權　大馬拒絕接受

摩托車手過彎自摔影片曝！　遭對手撞飛雙亡

在父親墳前熱舞　烏克蘭正妹恐關5年

更多熱門

相關新聞

美軍計畫建新港口「離台灣200公里」

美軍計畫建新港口「離台灣200公里」

菲律賓巴丹群島省省長和另外兩名官員告訴路透社，美國軍方正就在偏遠的巴丹群島開發一個民用港口與菲國進行商討，此舉將可增加美國進入這些接近台灣的戰略島嶼的管道。

下班太累睡一下　大馬空姐竟「昏迷1個月」

下班太累睡一下　大馬空姐竟「昏迷1個月」

柬埔寨台囚遭控越獄　恐「坐牢關到死」

柬埔寨台囚遭控越獄　恐「坐牢關到死」

3歲童流鼻血2年　一查才知「電池卡鼻腔」

3歲童流鼻血2年　一查才知「電池卡鼻腔」

金孫「剪碎阿公鈔票」扮家家酒！

金孫「剪碎阿公鈔票」扮家家酒！

關鍵字：

南海東南亞要聞大馬要聞

讀者迴響

熱門新聞

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

成大妹「貼身後媽裙照」曝光！2萬人朝聖讚爆

遭爆無套未成年、摩鐵床照外流　SM新團RIIZE昇瀚道歉了

快訊／5縣市豪大雨特報！蘇拉外圍環流「雨彈狂炸」

連勝文爆「郭台銘要侯下」　郭辦發3聲明回應

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

即／又有新颱！第12號颱風「鴻雁」生成

好市多新三明治上架　會員一試超滿意

一件500元吊帶褲　少女被扒上衣凌虐

情侶8個月「LINE狂傳15萬訊息」！他曝1招查看

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

AI股翻車+1　京元電爆違約交割3424萬

更多

最夯影音

更多
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行
北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面