非洲加彭現任總統家族「掌權逾半世紀」　大選後爆政變

▲加彭軍方30日宣布政變奪權。（圖／路透）



文／中央社

中非國家加彭26日總統大選結果顯示，現任總統阿里．彭戈獲勝，未料一群高級軍官透過國營電視台宣布選舉結果無效，稱軍方已掌權。以下是法新社整理有關加彭的5個事實：

● 彭戈家族統治超過半世紀

這個中非小國自1960年脫離法國獨立至今已63年，其中超過55年由同一家族統治。

現年64歲的阿里．彭戈（Ali Bongo Ondimba）在26日舉行的選舉尋求贏得第3個任期。他的父親歐瑪．彭戈（Omar）在掌權近42年後，於2009年去世，由他接手。

1967年掌權的老彭戈有「盜賊統治者」之稱。他是世界上最富有的人之一，而財富來自加彭的石油。

2018年10月，阿里．彭戈傳出中風，之後神隱10個月，消失在公眾面前。這一事件引發認為他不適合再執政的說法，並引起一場小規模的未遂政變。

● 盛產石油

按人均國內生產毛額（GDP）計算，加彭是非洲最富有的國家之一，這主要歸因石油收益和僅有230萬人口。

1970年代，加彭在海上發現有大量石油蘊藏，因此建立起強大的中產階級，素有「中非小公國」之稱。石油占加彭財政收入的60%。

但根據世界銀行（World Bank）數據，1/3人口仍生活在每天生活費5.5美元（新台幣175元）的貧困線以下。

2018年，他從德國甲級聯賽多特蒙德足球隊（Borussia Dortmund）轉會至英超兵工廠（Arsenal），1年後成為英超聯賽並列最佳射手。

由於紀律問題，奧巴梅揚被革除兵工廠隊長資格，也與兵工廠解約，之後他轉會到西班牙甲級足球聯賽巴塞隆納（Barcelona），然後是切爾西，最後加盟法國甲級足球聯賽勁旅馬賽隊（Olympique de Marseille）。

● 非洲的「伊甸園」

加彭國土面積約88%覆蓋森林，為大猩猩、水牛、黑豹、大象、黑猩猩和其他物種提供棲息地。

自詡為「最後伊甸園」的加彭已成為中非地區保護野生動物的主要倡導者。這個地區的野生動物正遭受戰爭、棲息地受破壞和野味交易的打擊。

彭戈2002年設立13座國家公園，共占國土面積約11%。

● 擁有戒毒良藥

加彭森林中發現一種藥效強大的根類植物，被用來製造一種藥物，號稱是潛在的海洛因和古柯鹼成癮治療劑。

這種鵝花樹（iboga）的根具有致幻作用，高劑量可能產生類似LSD、麥司卡林（mescaline）或安非他命（amphetamine）的作用，並導致焦慮、極度憂慮和幻覺。

但藥丸形式的這種藥物伊玻蓋因（ibogaine）也因幫助一些吸毒者戒除毒癮而獲得好評。

● 前鋒足球明星

加彭國腳奧巴梅揚（Pierre-Emerick Aubameyang）曾為英超豪門切爾西足球隊（Chelsea Football Club）效力，在他的全盛時期，曾是世界上數一數二優秀的前鋒。