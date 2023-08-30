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2023聖保羅台灣電影展開幕　科技美食展現台灣軟實力

▲ 台巴嘉賓蒞臨聖保羅藝術大學參與2023聖保羅台灣電影展。左至右：徐澤玗組長、馮光中處長伉儷、策展人謝如欣、劉國華伉儷、拉美紀念館貝爾塔尼、陳正宏秘書。（圖／聖保羅藝術大學提供）

▲ 台巴嘉賓蒞臨聖保羅藝術大學參與2023聖保羅台灣電影展。左至右：徐澤玗組長、馮光中處長伉儷、策展人謝如欣、劉國華伉儷、拉美紀念館貝爾塔尼、陳正宏秘書。（圖／聖保羅藝術大學提供，下同）

國際中心／綜合報導

2023第四屆巴西聖保羅台灣電影展（Mostra de Cinema Taiwanês Belas Artes – 2023）28日在聖保羅藝術大學開幕，除導演魏德聖錄製影片獻上祝賀外，開幕酒會提供的台式刈包及台灣高科技產品展示區，亦讓現場兩百餘觀眾讚嘆不已，充份展現台灣文化軟實力。

▲ 馮光中伉儷（二排左一）、策展人謝如欣（左三）、副校長拉貝洛（一排左一）、電影系主任布萊恩（一排右一）與巴西觀眾們在色彩繽紛的展廳觀賞「52赫茲，我愛你」。（圖／聖保羅藝術大學提供）

▲ 馮光中伉儷（二排左一）、策展人謝如欣（左三）、副校長拉貝洛（一排左一）、電影系主任布萊恩（一排右一）與巴西觀眾們在色彩繽紛的展廳觀賞「52赫茲，我愛你」。

巴西聖保羅台灣電影展進入第四個年頭，2023由台巴藝術文化交流協會（ATBICA）策劃，駐聖保羅經濟文化辦事處支持，與聖保羅藝術大學（CU Belas Artes）共同舉辦，在8月 28日晚間假該校主要校區維拉瑪麗安娜（Vila Mariana）的校園學生廣場進行開幕酒會，由該校副校長羅梅洛（Marcelo Romero）主持，並介紹一連五天的五部精彩台片，包括大家所熟悉的「海角七號」及Kano外，集結了舒米恩、范逸臣等名歌手的音樂電影「52赫茲，我愛你」更是拉丁美洲首映，另外，還有年輕原住民導演們的作品，「只有大海知道」以及「巴克力藍的夏天」。

▲ 2023聖保羅台灣電影展開幕酒會吸引兩百餘名民眾參與，熱鬧非凡。（圖／聖保羅藝術大學提供）

▲▼ 2023聖保羅台灣電影展開幕酒會吸引兩百餘名民眾參與，熱鬧非凡。

▲ 2023聖保羅台灣電影展開幕酒會吸引兩百餘名民眾參與，熱鬧非凡。（圖／聖保羅藝術大學提供）

開幕儀式以完整八分鐘的「台灣良善力量」葡文影片開場，透過影像讓巴西觀眾從文化藝術、美食、高科技及大自然風情認識台灣，現場並設有高科技產品展示區，以及現做的台式葷素刈包，讓參與民眾實地感受並品嚐台灣之美。

▲ 現做刈包成為2023聖保羅台灣電影展最台味的象徵。（圖／聖保羅藝術大學提供）

▲ 現做刈包成為2023聖保羅台灣電影展最台味的象徵。

包括駐聖保羅經濟文化辦事處長馮光中伉儷、組長徐澤玗、秘書陳正宏、台巴藝術文化交流協會顧問劉國華伉儷、拉丁美洲紀念館（Memoria da América Latina）主任貝爾塔尼（Roberto Bertani）、聖保羅大學數位學習副校長拉貝洛（Leila Rabello）、電影系主任布萊恩（Guilherme Bryan）、巴西華人資訊網創辦人支黃秀莉、巴西台灣貿易中心主任施懿倫、專員徐嫚孺等人，還有僑胞及巴西觀眾兩百餘人參與了這場盛會。

▲ 馮光中處長致詞表達聖保羅台灣影展呈現台灣軟實力。（圖／聖保羅藝術大學提供）

▲ 馮光中處長致詞表達聖保羅台灣影展呈現台灣軟實力。

馮光中表示，感謝台巴藝術文化交流協會謝如欣博士的用心策展，以及聖保羅藝術大學的全力配搭，此次影展除了放映五部台灣正青春的電影，也邀請到知名台灣導演魏德聖進行映後線上座談，還結合了台灣高科技廠商華碩在該校設置產品展示區，並邀網紅演講如何以台灣優質產品製作高畫質影片。此外，最出色的安排便是在開幕現場提供當地知名台灣小吃店的現做刈包供大家享用，充分從各方面展現出台灣的軟實力。

▲ 2023聖保羅台灣電影展開幕酒會由聖保羅藝術大學副校長羅梅洛主持並介紹影展放映的五部台片。（圖／聖保羅藝術大學提供）

▲ 2023聖保羅台灣電影展開幕酒會由聖保羅藝術大學副校長羅梅洛主持並介紹影展放映的五部台片。

謝如欣指出，與巴西主流社會合作的影展能夠順利舉行，除了駐外單位的支援及各單位的配合外，也要感謝做為協會後盾的熱心僑胞們，此次影展的巴西甜點就是由僑胞葉莉瑋的「拉蒂妮麵包坊」（Padaria Latine）贊助，而二代僑青「媽圃」（Mapu）台灣小吃店老闆林秉宏，亦提供參加台灣電影展送小菜的折扣券，讓巴西觀眾們感受台灣僑胞的熱情。

影展自28日起一連五天，每天晚上六點在聖保羅藝術大學充滿繽紛色彩的運動場廳（Sala Stadium）放映，該校電影系教授群自影展前一週開始，到影展結束後一週，連續三週陸續在課堂上進行亞洲電影系列講座，以及台灣文化相關課題，29日下午由巴西網紅法西歐（Américo Fazio）介紹台灣高科技產品呈現的高畫質影像，30日晚間九點「Kano」映後亦邀請到導演魏德聖現場連線，全程將有中葡文翻譯，讓僑胞與巴西觀眾有機會和魏導面對面暢談台灣電影。

▲ 2023聖保羅台灣電影展開幕酒會由聖保羅藝術大學副校長羅梅洛主持並介紹影展放映的五部台片。（圖／聖保羅藝術大學提供）

▲ 2023聖保羅台灣電影展開幕酒會由聖保羅藝術大學副校長羅梅洛主持並介紹影展放映的五部台片。（圖／聖保羅藝術大學提供）

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