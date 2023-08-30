南韓漁民嘆：福島核廢水害「石斑魚滯銷」　100多萬尾海上活活熱死

▲南韓海上養殖場的石斑魚集體死亡，大量屍體浮出水面。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

全球暖化導致海水溫度上升，南韓近月海水達到攝氏26至28度高溫，導致石斑魚等海上箱網養殖魚類大量死亡。全羅南道麗水市養殖業者哀嘆，日本24日開始排放福島核廢水，連帶導致石斑魚滯銷，漂浮魚屍幾天前開始堆滿箱網。韓媒稱，光在麗水就有100多萬尾養殖石斑死亡，損失達15.4億韓元（約新台幣3700萬元）。

根據韓聯社報導，最近一個月以來，南韓南部海域達到攝氏26至28度，比往年還要高出5度，無法承受高水溫的石斑魚從半個月前相繼死亡。在麗水市從事海上箱網養殖30年的68歲業者朴原植（音）抱怨，「因為日本核電廠排放廢水，石斑魚賣不出去，堆滿了養殖場，結果在過高水溫中死亡。」據估計，除了漂浮在水面上的，養殖箱底下還沉著20到30噸左右的石斑魚屍體。

朴原植哀嘆，「如果沒有核廢水排放爭議，這些大部分原本應該是已被賣掉的魚。」他又說，「雖然得賣掉剩下仍活著的石斑魚，但就連價格都暴跌，（賣出去）也沒什麼幫助。」報導稱，平時每公克300韓元（約新台幣7.2元）的石斑魚由於核廢水爭議需求銳減，價格降至每公克180韓元（約新台幣4.3元）。

▲麗水市長8月26日前往現場檢查石斑魚死亡情況。（圖／CFP）

韓聯社指出，海上養殖場較多的麗水市從15日開始接受損害通報，截至30日就有57家養殖業者通報105.4萬尾石斑魚死亡，佔全數567萬尾養殖量的21%，損失金額達15.4億韓元（約新台幣3700萬元）。SBS報導則稱有160萬尾死亡，由於當地還有更多垂死的石斑魚，估計損失規模將進一步擴大。

根據韓媒韓國經濟報導，南韓國立水產科學院透露，生活在低水溫的寒帶性魚類石斑魚在水溫超過26度時會開始失去活動力至死亡。另外，在鮑魚養殖場集中的全羅南道南部莞島郡，近海水溫近1個月來都超過25度，14日以後皆未低於27度，18日開始水溫更在28到29度間徘徊，然而，鮑魚最適應的水溫介在攝氏18至23度之間。