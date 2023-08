美氣候抗議者「人肉堵公路」3線道塞爆　用路人飆罵：我要去上班！

記者張寧倢/綜合外電報導

美國華盛頓特區26日有氣候變遷倡議組織舉行抗議活動,一群組織成員坐在高速公路車道上,拉起抗議布條,以人肉擋車的方式希望喚起環保意識。然而,堵住馬路對交通造成嚴重影響,有男駕駛扯下布條對他們大喊,「我要去工作!」另一名女駕駛嘶吼,「給我滾出去!我們XX的必須去上班,我們還有小孩要養!」

ALSO https://t.co/gFtY2bRg5s Moment furious commuters rip banners away from climate activists blocking Washington, DC, roads in angry rush-hour clash, screaming: 'We got kids to feed…. I want to get to work'