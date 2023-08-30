百年最強！伊達利亞颶風將登陸佛州恐掀4.6m巨浪　州長籲撤離

▲伊達利亞將直撲佛州西海岸，民眾做防災準備。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

颶風「伊達利亞」（Idalia）橫掃古巴造成淹水等災情之後，目前正在墨西哥灣進逼美國佛州大灣（Big Bend），預計當地30日將以四級颶風威力登陸，成為百年來侵襲當地的最強大颶風，將影響1400萬居民。佛州州長呼籲沿海居民盡快撤離，做好防災準備。

綜合美聯社、路透等報導，伊達利亞颶風截至29日深夜已來到二級颶風威力上限，最大持續風速達每小時177公里，預料30日登陸之前，威力還會持續增強。美國國家颶風中心（NHC）預測，伊達利亞將升級至四級颶風。

國家氣象局專家形容，自從有紀錄以來，大灣這裡從來沒有遇過大型颶風，因此這次伊達利亞的來襲前所未見。佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）呼籲居民轉移至地勢較高的地方，同時警告風暴潮可能引發危及性命的洪水災情，「現在真的得撤離了，是時候了」。

伊達利亞颶風挾帶強風豪雨來襲，颶風中心警告，佛州的墨西哥灣沿岸、喬治亞州東南部以及北卡羅萊納州與南卡羅來納州的東部地區降雨量可能降下暴雨，另外，長達數百英里的海岸線已發布警報，恐掀起3公尺至4.6公尺的巨浪。

迪尚特表示，佛州已有40多個學區停課，坦帕國際機場（Tampa International Airport）關閉商用營運，動員約5500名國民警衛隊成員，有3萬至4萬名電力工人處於待命狀態。伊達利亞登陸佛州大灣之後，預計將穿越佛羅里達半島，接著31日給喬治亞州南部與南卡羅萊納州、北卡羅萊納州帶來降雨。