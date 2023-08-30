控漢堡王「華堡比圖片小一倍」！美顧客打集體訴訟：感覺被騙

▲顧客控漢堡王的華堡圖文不符。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

美國連鎖速食巨擘漢堡王（Burger King）近日被告，因為有美國客人打集體訴訟，抗議華堡跟圖片上的大小不一樣。對此，漢堡王做出回應，並請求法院駁回此案，但遭到法院駁回，訴訟將繼續進行。

據《路透社》報導，客人指責，漢堡王菜單圖片上的華堡用太多麵包，比實際上大出35%，肉量也多出2倍多，讓消費者以為漢堡就是這麼大，不過實際上的華堡卻沒這樣大，感覺被欺騙，所以他們要打集體訴訟，要求漢堡王賠償受騙購買的金錢損失。對此，漢堡王辯稱，漢堡不用跟「圖片」一模一樣，理性顧客在觀看廣告時就會知道這一點。不過，法官不這麼認為。

法官說，漢堡王要針對用店內菜單的華堡，誤導理性顧客的行為進行辯護。據了解，法官還允許顧客對漢堡王索賠。漢堡王30日再發聲明，他們廣告中描述的火烤牛肉排，跟提供給全美客人的華堡肉餅相同，所以顧客的主張是錯誤的。

▲漢堡王說，漢堡不用跟「圖片」一模一樣。

其實，不只漢堡王，其他速食業者麥當勞跟溫蒂漢堡，也正在聯邦法院打類似訴訟。墨西哥連鎖餐飲品牌塔可貝爾（Taco Bell）上月也被起訴，因為他們的脆捲餅和披薩餡料，是廣告的一半。這些訴訟案都要求至少500萬美元（約新台幣1.5億）的賠償金。漢堡王律師表示，讓案件繼續審理是合理的。

據了解，漢堡王在全球60多個國家地區有超過1萬家店，3.7萬名員工，其中66%在美國，每天有許多顧客拜訪。有趣的是，澳洲是全球唯一不以Burger King當招牌名的國家，因為在漢堡王插旗該國時，名字已被註冊走，他們只好用Hungry Jack's經營。總體來說，漢堡王是全球第5大速食，僅次Subway、肯德基、麥當勞等。

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