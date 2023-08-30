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復甦困難！福島小鎮開放「居民返家」滿周年　僅86人回鄉

▲▼福島縣雙葉町。（圖／達志影像／美聯社）

▲福島縣雙葉町。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本福島縣雙葉町在2011年的311大地震後，當地被政府列為「返家困難」區域，直到2022年8月30日才解禁，如今距離居民可自由返家已滿周年，卻只有86人回到故鄉，讓整體生活環境的重建更加困難。

▲▼福島縣雙葉町。（圖／達志影像／美聯社）

▲重建中的福島縣雙葉町JR車站。（圖／達志影像／美聯社）

福島縣雙葉町距離福島第一核電廠僅6公里，在311大地震發生時，雙葉町3個沿海社區的房屋有90％以上被海嘯捲走，居民也在震後8天全面撤離，該町有95%以上的區域被政府劃為「返家困難」區域。

雙葉町在2022年8月30日有15％、約7.8平方公里的區域，被指定為「特定復興再生據點區域」，因此解除了避難指示，開放居民陸續返家。如今開放已滿周年，截至8月1日為止，加上新移居的人，僅有86人從避難地返回。

▲▼福島縣雙葉町。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼目前僅有86位居民返回雙葉町居住。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼福島縣雙葉町。（圖／達志影像／美聯社）

町內人士指出，現在町內人數不足，讓生活環境的重建更加困難，包含建設中的公營住宅因原料不足而延遲完工，還有車站附近預定的商業設施，也必須要等到後年夏天以後才會重建完畢。

NHK報導指出，儘管雙葉町已開放居民返回，但全町仍有85%的土地被劃為返家困難區域，加上移居他處的居民已適應了新的生活，如何重建生活環境以增加居住人數，還有如何與離鄉的居民保持聯繫，都是當地亟需解決的問題。

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