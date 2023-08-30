OL上班喝了一杯水「慘變植物人」！警一查驚：誤飲化骨水

▲女子上班時誤飲無色無味的「氫氟酸」。（示意圖，PEXELS）

圖文／鏡週刊

日前韓國發生一起可怕意外！一名上班族女子誤飲桌上一杯貌似「清水」的腐蝕性液體，隨即心跳停止被送往醫院，雖然成功保住一命，但昏迷52天後仍未醒來，成為「植物人」。

據南韓《mbb電視台》《韓國經濟新聞》《首爾新聞》等多家媒體報導，這起事件發生在6月28日下午，事發地點位在韓國京畿道東豆川市，這名30多歲的女性在當地一家中小企業上班，從事化驗光學鏡頭相關物質的工作。

事發當天，受害女子在做完檢驗後，喝下了放在桌上、用紙杯裝著的一杯水，結果她立刻呼吸、心跳驟停，被緊急送往醫院搶救。根據報導，女子喝下的水經警方調查為「無色無味」、具有腐蝕性極強的液體「氫氟酸」（hydrofluoric acid，即俗稱的「化骨水」），由於當時一名同事需進行檢測，才會將氫氟酸倒進紙杯。

受害女子雖然成功保住一命，但她因為嚴重的傷害導致一直處於昏迷狀態，且被裝上ECMO（人工心肺機）進行透析治療，最終被診斷為植物人。她的丈夫非常傷心地向媒體表示：「儘管我每天服用精神科憂鬱症藥物、鎮定劑、安眠藥，但每天都如同活在地獄。」

據悉，當地警方正以業務過失、違反化學物質管理法等罪名向該公司進行調查，不過目前尚未發現有人具有傷害女子的企圖。

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