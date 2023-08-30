新竹無良中人！6度買賣預售屋違規　竹縣重罰80萬元...移送地檢署

▲新竹地區幾個月前爆出中人疑似詐欺預售屋買賣，新竹縣府介入調查。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導



新竹縣政府地政處於今(112)年7月17日接獲民眾申訴，指購買預售屋遭非法中人(跑單幫的仲介)詐欺，地政處立即稽查相關業者，並通知相關人陳述說明，同步調查相關事證以釐清案情。經查後發現，該非法中人涉有違規行為共計6件，其中4件依「不動產經紀業管理條例」規定加重裁罰每件20萬元，共計裁罰80萬，另2件涉及不動產炒作則持續追查，地政處日前已將相關事證移送地檢署偵辦。

地政處說明，在稽查與調查後，發現該名非法中人涉有違規行為共計6件，其中4件非法仲介行為，已於8月18日開罰，依「不動產經紀業管理條例」規定加重裁罰每件20萬元，共計裁罰80萬元。其他2件違規行為，另涉及不動產炒作行為，仍持續追查中，如查明確有違反平均地權條例第47條之5規定，可對行為人處100萬元以上5000萬元以下罰鍰，並按不動產交易戶（棟、筆）數處罰。另涉及詐騙行為部份，已於8月23日將相關調查事證移請地檢署偵辦。

地政處同時提醒消費者，在進行不動產交易時，務必直接洽詢合法建商或經紀業者，以保障自身權益及財產交易安全。

地政處再次重申，平均地權條例新制上路後，過去預售屋紅單或買賣契約轉售行為已屬違法，同時明定禁止交易炒作行為，以維護不動產市場秩序及扼止不法行為；民眾亦可提供人、事、時、地、物等具體事證對前開不法行為提出檢舉，經查獲屬實則依裁罰收繳金額百分之三十核發檢舉獎金。地政處全力配合中央政策，對於查獲不法行為必定嚴加查辦。