樹上6顆詭異豆莢竟是「巨型蜘蛛卵」　女崩潰：每顆內有600蜘蛛

▲女在家樹上發現詭異囊狀物。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

澳洲雪梨一名女子在家中後院棕櫚樹上,發現葉子上掛著一串奇怪「豆莢」,她好奇拍下照片並PO到臉書上詢問,沒想到意外發現豆莢竟然是巨型蜘蛛卵,每顆裡面可能裝滿600隻蜘蛛,嚇得她想把整棵樹砍掉。

澳洲雅虎新聞報導,居住在雪梨市南部薩瑟蘭郡(Sutherland)的女子艾希莉(Ashlee)近來在自家後院發現6個奇怪物品,看起來像是巨型豆莢,她表示,「棕櫚樹葉高高垂掛在池邊,就在我前往晾衣服的路上,有一次我剛好抬頭往上看,就看到那些東西」。

