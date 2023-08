和寵物犬玩耍「手指被咬一口」　二寶媽染「罕見病菌」器官衰竭亡

▲女子因為被狗咬傷身亡。(圖/翻攝自募款網站GoFundMe)

記者李振慧/綜合報導

澳洲珀斯53歲女子里杜特(Tracy Ridout)幫忙朋友照顧德國牧羊犬,與狗玩耍時不小心被咬傷手指,沒想到竟然因此感染罕見細菌,導致她後來突然陷入昏迷,送醫發現腎臟、肝臟和血液都出現嚴重感染、器官衰竭,後來不治身亡。

居住在珀斯郊區巴爾迪維斯(Baldivis)的里杜特育有2孩,被狗咬傷幾天後傷口突然劇痛,即使她吃止痛藥也沒有用,所以才去就醫,18日被診斷罹患犬咬二氧化碳嗜纖維菌(Capnocytophaga canimorsus),後來情況急速惡化陷入昏迷。

#UPDATE: A mother of two who ended up hospitalised due to a rare infection from a dog bite has tragically passed away.



Tracy Ridout, 53, has been in an induced coma after contracting the unstoppable infection, with her family now making the heartbreaking goodbye this morning.… pic.twitter.com/ZiNhkuKUeA