新北登革熱本土病例累積5例　教育局要求各校加強巡查

▲新北教育局張明文局長開學日視察學校登革熱防治工作。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

本土登革熱疫情持續延燒，截至昨日本土病例已突破3千例。今（30日）中小學開學，新北市教育局長張明文一早前往中山國中視察學校登革熱防治工作，教育局也動員百名科室主管、督學及聘任督學到各校察看開學準備與落實情形。

張明文表示，目前已進入登革熱高峰期，加上近日頻繁局部大雨，是病媒蚊容易生長的環境，「巡、倒、清、刷」為登革熱防治根本，已要求學校每周指派專人巡查及清除孳生源，雨後應增加巡檢頻率，尤針對學校工地、農園、樹木樹洞及髒亂點等高風險區域加強巡查，以阻絕校園成為病媒蚊孳生的溫床。

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中山國中校長范筱蓉指出，開學前已進行除草及修剪植栽，並執行全校性環境消毒作業，開學後將由衛生組長每周至少2次依登革熱病媒孳生源自我檢查表巡視環境，清除積水容器，校內工程小組也持續督導校內工程應主動清除積水容器及避免工地積水；另透過多元管道(如跑馬燈、海報、電子看版等)加強衛教宣導，如學生外出穿淺色長袖長褲，並使用衛生福利部核可的防蚊液等。

北市教育局提醒，師生如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史（或活動史）及落實校安通報。此外，面對極端氣候導致各地陷入熱浪，提醒師生適時補充水分、穿著寬鬆透氣衣物，並儘量於蔭涼處活動，以預防校園熱傷害。