下班太累睡一下　大馬空姐竟「昏迷1個月」！醫：患罕見疾病險丟命

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞空姐艾麗莎（Ellysha）某天下班後，突然感到十分疲倦，豈料一睡就昏迷了一個月，甚至還被醫生斷言，生存機率只剩百分之五十，事後她才知道自己是患了罕見疾病「格林-巴利症候群」（GBS）。

綜合當地媒體報導，艾麗雅回憶道，她去年某天下機後，就一直昏昏欲睡，還出現了發燒症狀，於是她立刻回家休息；然而到了用餐時間，媽媽叫她起來吃飯時，她卻失去知覺、陷入昏迷，還好家人發現情況不對，立即將她送入醫院救治。

艾麗莎這一睡就睡了一個月。醫生診斷後，發現艾麗莎原來患上了格林-巴利症候群。這是一種免疫系統攻擊周圍神經系統後，神經發炎所引起的罕見疾病。如果不及時治療，可能會導致癱瘓或肌肉無力。醫生當時也坦言，艾麗莎繼續活下去的機會只有百分之五十。

▲艾麗莎下班太累，沒想到一睡就睡了一個月。（圖／翻攝自IG）

幸運的是，在醫生拼命搶救下，艾麗莎最後成功甦醒了過來。她表示，雖然自己一開始康復的希望不大，但她在持續打了價值高達3萬令吉（約新台幣20萬元）的抗生素後，才終於成功痊癒。

不過，由於艾麗莎的脊柱和大腦都受到了病毒攻擊，大腦與神經變得十分脆弱，因此她無法完成許多正常人輕易就能做到的事。艾麗莎日前在TikTok指出，她剛開始恢復意識時，幾乎只能轉動眼球，就連走路、坐下、吃喝都很吃力，還好她在接受了物理治療後，終於在今年3月恢復健康。

艾麗莎表示，「我在回想自己的處境時，總會感到十分難過，但醫生說我恢復得很快，而且我也很感恩能完全康復，並重返工作崗位。感謝上蒼給了我第二次活下去的機會。」回顧自己的經歷，艾麗莎也提醒網友們生病了就一定要立刻看醫生。