　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

下班太累睡一下　大馬空姐竟「昏迷1個月」！醫：患罕見疾病險丟命

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞空姐艾麗莎（Ellysha）某天下班後，突然感到十分疲倦，豈料一睡就昏迷了一個月，甚至還被醫生斷言，生存機率只剩百分之五十，事後她才知道自己是患了罕見疾病「格林-巴利症候群」（GBS）。

綜合當地媒體報導，艾麗雅回憶道，她去年某天下機後，就一直昏昏欲睡，還出現了發燒症狀，於是她立刻回家休息；然而到了用餐時間，媽媽叫她起來吃飯時，她卻失去知覺、陷入昏迷，還好家人發現情況不對，立即將她送入醫院救治。

艾麗莎這一睡就睡了一個月。醫生診斷後，發現艾麗莎原來患上了格林-巴利症候群。這是一種免疫系統攻擊周圍神經系統後，神經發炎所引起的罕見疾病。如果不及時治療，可能會導致癱瘓或肌肉無力。醫生當時也坦言，艾麗莎繼續活下去的機會只有百分之五十。

▲▼大馬空姐下班回家後，居然昏迷了一個月。（圖／翻攝自IG）

▲艾麗莎下班太累，沒想到一睡就睡了一個月。（圖／翻攝自IG）

幸運的是，在醫生拼命搶救下，艾麗莎最後成功甦醒了過來。她表示，雖然自己一開始康復的希望不大，但她在持續打了價值高達3萬令吉（約新台幣20萬元）的抗生素後，才終於成功痊癒。

不過，由於艾麗莎的脊柱和大腦都受到了病毒攻擊，大腦與神經變得十分脆弱，因此她無法完成許多正常人輕易就能做到的事。艾麗莎日前在TikTok指出，她剛開始恢復意識時，幾乎只能轉動眼球，就連走路、坐下、吃喝都很吃力，還好她在接受了物理治療後，終於在今年3月恢復健康。

艾麗莎表示，「我在回想自己的處境時，總會感到十分難過，但醫生說我恢復得很快，而且我也很感恩能完全康復，並重返工作崗位。感謝上蒼給了我第二次活下去的機會。」回顧自己的經歷，艾麗莎也提醒網友們生病了就一定要立刻看醫生。

ET快訊
飛機衝出滑行道畫面曝！13壯漢「手推飛機」救援
太妍收到台粉送的「超跑」嗨翻！　當場試開超興奮
王柏融重返先發陣容！7局敲安跑回超前分
新北男遭2車輾過「爆頭慘死」！生前剛問：能一起普渡嗎
台灣母黑熊中吊索遭截肢！搶救3天不治
情侶「LINE狂傳15萬訊息」　他曝隱藏1功能！全場查看驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

總統大選後爆發政變　中非國家加彭簡介

下班太累睡一下　大馬空姐竟「昏迷1個月」！醫：患罕見疾病險丟命

美氣候抗議者「人肉堵公路」3線道塞爆　用路人飆罵：我要去上班！

2023聖保羅台灣電影展開幕　科技美食展現台灣軟實力

無人機飛彈夜襲基輔！烏軍：2023春季以來最強力打擊　已2人死亡

打112秒掛斷！韓女當晚陳屍公寓　「雙手遭綑」一旁躺男屍

復甦困難！福島小鎮開放「居民返家」滿周年　僅86人回鄉

畫面曝光！女師午休走在路上　「天外突然飛來電線桿」被擊中身亡

南韓漁民嘆：福島核廢水害「石斑魚滯銷」　100多萬尾海上活活熱死

震懾北韓！美軍出動B-1B戰略轟炸機　參加美韓空中軍演

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

總統大選後爆發政變　中非國家加彭簡介

下班太累睡一下　大馬空姐竟「昏迷1個月」！醫：患罕見疾病險丟命

美氣候抗議者「人肉堵公路」3線道塞爆　用路人飆罵：我要去上班！

2023聖保羅台灣電影展開幕　科技美食展現台灣軟實力

無人機飛彈夜襲基輔！烏軍：2023春季以來最強力打擊　已2人死亡

打112秒掛斷！韓女當晚陳屍公寓　「雙手遭綑」一旁躺男屍

復甦困難！福島小鎮開放「居民返家」滿周年　僅86人回鄉

畫面曝光！女師午休走在路上　「天外突然飛來電線桿」被擊中身亡

南韓漁民嘆：福島核廢水害「石斑魚滯銷」　100多萬尾海上活活熱死

震懾北韓！美軍出動B-1B戰略轟炸機　參加美韓空中軍演

Steam策略節特賣開跑！《文明帝國6》1折特價又來了

不斷更新／強颱蘇拉來襲　「全台颱風假」懶人包一次看！5縣市宣布了

詮華空拍機失控影片曝！衝出滑行道...13壯漢「手推飛機」救援

張景淯投球動作對了　葉總看好球速飆破150

《拍台北》劇本徵選入圍公布！　「小蜘蛛」湯姆霍蘭德親弟參戰雄影

伍鐸二軍首場復健賽　徐基麟6局0安完美演出

吳鳳回土耳其「突被70歲長輩恭喜」　教育女兒理念被誇：我很驕傲

NCC「國際來話語音警示」擴大服務　境外國碼都會收到…上線時間曝

U18亞洲盃女壘賽　中華0比8輸日本初嘗敗績

總統大選後爆發政變　中非國家加彭簡介

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

國際熱門新聞

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

氣象廳：海葵直撲沖繩　鴻雁24小時內生成

OL喝了一杯水「慘變植物人」！警一查：是化骨水

摩托車手過彎自摔影片曝！　遭對手撞飛雙亡

金孫「剪碎阿公鈔票」扮家家酒！

曾喊保台至2028　美參選人：我不奉行一中政策

又有非洲國家政變　加彭軍方奪權

菲律賓估「超級颱風」蘇拉這天最靠近台灣

金正恩時隔100天　再次帶女兒現身　

中國新版地圖擅納爭議省份　印度怒抗議

在父親墳前熱舞　烏克蘭正妹恐關5年

尼斯湖200人找水怪　聽到4種奇聲

小學生背錯九九乘法女老師叫全班呼他巴掌

世衛獲高端技轉授權　創全球首例

更多熱門

相關新聞

柬埔寨台囚遭控越獄　恐「坐牢關到死」

柬埔寨台囚遭控越獄　恐「坐牢關到死」

被柬埔寨重判52年刑期的台籍囚犯，17日因自導自演「假劫囚真逃獄」事件，引發國際關注。如今，警方已將這名陳姓囚犯與12名劫囚嫌犯逮捕歸案，並對他們提出多項刑事控告，其中台籍陳姓囚犯更將面臨越獄罪名，恐被判處終身監禁。金邊初級法院的法官已在29日下令將13名嫌犯直接送到監獄羈押。

3歲童流鼻血2年　一查才知「電池卡鼻腔」

3歲童流鼻血2年　一查才知「電池卡鼻腔」

【東森傳愛助更生】阿凱上電台：謝總裁鼓勵

【東森傳愛助更生】阿凱上電台：謝總裁鼓勵

金孫「剪碎阿公鈔票」扮家家酒！

金孫「剪碎阿公鈔票」扮家家酒！

大馬黑盒子錄音分析中　報告2周後公布

大馬黑盒子錄音分析中　報告2周後公布

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞Ellysha格林-巴利症候群GBS

讀者迴響

熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

《木曜4》集體離職導火線曝光！

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

別再幻想颱風假！氣象局估今夜解除陸警

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

這群人停更暴跌流量曝光！「1675萬掉到剩77萬」

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面