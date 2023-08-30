普里格津秘密下葬畫面曝光！　俄派國民警衛隊「包圍公墓」

記者王佩翊／編譯

俄羅斯傭兵集團瓦格納的首領普里格津23日發生墜機意外，享壽62歲。 瓦格納表示，葬禮已於29日秘密完成，並根據家人意願，沒有對外開放。他的棺木被下葬在聖彼得堡的公墓，而俄國總統普丁則未出席這場葬禮。

▲普里格津的墓地旁擺滿鮮花。（圖／達志影像／美聯社）

根據《天空新聞網》報導，瓦格納的發言人表示，普里格津的家人29日已在聖彼得堡的波克羅夫斯科耶公墓完成告別儀式，同時將他下葬在父親的墳墓旁。普里格津的墓碑以深色花崗岩製成，悼念家屬則在一旁擺滿紅色玫瑰以及各式鮮花。此外，墓地旁還擺有一面俄羅斯國旗、瓦格納集團的黑色旗幟以及木製的十字架。

葬禮並未開放外人入場哀悼，在墓地四周更有俄羅斯國民警衛隊負責管理進出人士。公墓的工作人員稱，葬禮大約40分鐘，有20至30人參加，出席人士皆未著軍裝，而是身穿便服，包含普里格津的遺屬與瓦格納成員。

▲▼俄羅斯國民警衛隊派出大量人力包圍公墓。（圖／達志影像／美聯社）

克里姆林宮發言人29日曾表示，普丁不會參加普里格津的葬禮，且也不會提供任何有關普里格津葬禮的消息，一切將遵照家屬意願，低調進行。

與普里格津一同葬身於同一場墜機意外的還有瓦格納的另外2名高層、普里格津的4名保鑣以及3名機組人員。

儘管外界都認為普丁和克宮與普里格津的死亡有直接關係，但俄羅斯當局至今仍堅決否認，更稱普丁下令暗殺普里格津的說法是「絕對的謊言」。

▼瓦格納高層切卡洛夫（Valery Chekalov）死於同一場意外。（圖／達志影像／美聯社）