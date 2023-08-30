金孫「剪碎阿公鈔票」扮家家酒！　退休金成滿盆碎紙

▲孫子將阿公放在家裡的紙鈔剪碎。（圖／Facebook／Manja Juwita）



記者王佩翊／編譯

台灣各級學校今（30）日迎來開學日，學生結束暑假，紛紛準備收心返回校園。而在馬來西亞則有家長公開小孩暑假期間待在家裡造成的「災情」，原來她的孩子在家玩扮家家酒時，竟將阿公的現金剪碎，當作「炒菜的配料」，讓阿公崩潰不已。

根據《星洲網》報導，馬來西亞一名女網友「Manja Juwita」在臉書上po出一張「滿盆碎鈔」的照片。她寫道，家裡的一名小孩放暑假在家玩耍，沒想到卻趁大人不注意，將阿公放在家中的退休金現金剪碎。

從照片上可以看到，一個藍色的塑膠碗內，有多張被剪碎的10令吉（約新台幣68元）與50令吉（約新台幣343元）鈔票，而孩子疑似是將紙鈔剪碎，放在碗中當作扮家家酒的炒菜食材，讓家人們震驚不已。

發文者指出，這些鈔票全是阿公的退休金，誰也沒想到會被孩子翻出來破壞。她寫道，「學校放假期間，孫子待在家裡，一定要有人看顧他們，不能留他們獨自一人。他阿公的退休金就這樣沒了，只因為孫子想玩扮家家酒。」

貼文一出，隨即引發網友震驚，並對於阿公的退休金被破壞感到惋惜。但也有網友認為，大人應該要將現金等重要物品收好，以免被不懂事的小孩破壞。事實上，被破壞的鈔票如果拿到中央銀行，則有機會依照不同比例換回現金。