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被嗆「2028將台灣拱手交出」　美總統參選人喊：我不奉行一中政策

▲▼參與美國總統大選共和黨初選的38歲企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。（圖／路透）

▲美國38歲生技創業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）再談對台政策。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

參與美國總統大選共和黨初選的38歲企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）4月曾提出「讓每個台灣家庭擁槍」以自我防衛，8月中旬又表態將保衛台灣直到2028年美國實現半導體獨立。觀點受到批評後，他受訪回應，等到美國不再依賴台灣半導體後就將回復成戰略模糊，並強調他是唯一「不奉行一中政策」的候選人。

▲▼參與美國總統大選共和黨初選的38歲企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。（圖／路透）

▲拉馬斯瓦米先前宣稱美國將保衛台灣，直到不再依賴台灣半導體，目標將在2028年實現美國半導體獨立。（圖／路透）

拉馬斯瓦米最近幾周因為他在台灣、烏克蘭等議題上的立場，遭到競爭對手反擊。同樣參與共和黨初選的前紐澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）就向福斯新聞（FOX）表示，拉馬斯瓦米的論點等於是要在2028年後把台灣拱手交給中國。福斯新聞評論員、華盛頓郵報專欄作家蒂森（Marc Thiessen）則批評，「中國聽到的只會是：『我們可以在2028年入侵。』世界大戰就是這樣開始的。」

根據福斯新聞NBC報導，針對批評意見，拉馬斯瓦米表示，在台灣議題上是媒體錯誤地表述他的立場，他想強調的是「戰略模糊」導致現狀處於困境，但短期內調整為「戰略清晰」，直到美國在半導體生產方面自給自足，就會恢復成目前的戰略模糊立場。

拉馬斯瓦米強調，美國兩黨現在甚至都不承認台灣是一個國家，兩黨皆採取一中政策，而他將不會選擇戰略模糊，「我是唯一一個有勇氣說出，我不會奉行一個中國政策的總統候選人」。

當他被追問這是否意味著，美國在晶片製造方面超越台灣後，台灣就得靠自己生存時，拉馬斯瓦米回答，「又一次，我的立場就是這樣被拿來諷刺。」他強調，這種短戰的戰略清晰立場好處在於，警告中國領導人習近平不要在美國半導體獨立之前入侵台灣，也有助於提高台灣軍費支出的GDP占比。他認為他的領導方式就是在維護美國利益的同時避免第三次世界大戰。

▲▼2024年美國大選共和黨黨內初選首場辯論名單公布，左起為佛州州長迪尚特、前總統川普、前副總統彭斯、企業家拉馬斯瓦米。（組圖／路透）

▲2024年美國大選共和黨黨內初選候選人，左起為佛州州長迪尚特、前總統川普、前副總統彭斯、企業家拉馬斯瓦米，其中川普以過半民調最具優勢。（組圖／路透）

根據國會山莊報引述美國艾默生學院（Emerson College）8月28日民調數據，在共和黨初選首場辯論結束後，拉馬斯瓦米的支持度從10%下降到9%，排在第三名。民調大幅領先的川普則從56%降至50%，佛州州長迪尚特從10%上升2個百分點至12%，前副總統彭斯增加4個百分點至7%。

►美總統參選人：將保衛台灣至2028年　直到美國「半導體獨立」

►共和黨初選首場辯論名單出爐　川普將缺席：不想被民調1%的人提問

►川普缺席辯論仍是焦點！專訪瀏覽破7400萬　共和黨6候選人挺他

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