烏干達「全球最嚴」反LGBTQ法首例！　20歲男恐被判死

▲烏干達在今年5月通過全球最嚴格的反LGBTQ法案。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏干達今年5月頒布了「全球最嚴格」的反LGBTQ法案，如今有一名年僅20歲的男子被控犯下「嚴重同性戀罪」，最重恐被判處死刑。

根據CNN報導，烏干達東部索羅蒂地區（Soroti）一名20歲男子被控犯下嚴重同性戀罪，監察官辦公室發言人奧奎（Jacqueline Okui）稱，該名男子和一名41歲的殘疾男子發生了性行為，但未提供更多細節。

根據烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）5月底簽署了被稱作全球最嚴格的反LGBTQ法案，除了禁止同性婚姻外，從事同性戀行為者則會被判終身監禁，而被指控與愛滋病感染者、老年人、未成年人或殘疾人發生同性戀行為者，則可能依「嚴重同性戀」罪名判處死刑。

20歲被控男子的律師芭莉亞（Justine Balya）表示，這樣的懲罰完全不成比例，這部法案完全就是違憲，自該法頒布以來已經有另外4人受到指控，但她的當事人是第一個因嚴重同性戀罪被起訴的人。

這項法案頒布3個月以來，引發西方國家制裁與譴責，本月初世界銀行更因此暫停向烏干達提供新的公共融資；美國也針對部分烏干達官員實施簽證限制，總統拜登也下令審查美國對烏干達的援助。

LGBTQ是女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）與跨性別者（Transgender）的英文首字母縮寫，Q則是代表酷兒（Queer），或對其性別認同感到疑惑的人（Questioning）。