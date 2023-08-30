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「超級颱風」蘇拉最新預測路徑！　菲律賓估31日上午最靠近台灣

▲▼菲律賓氣象局預估颱風蘇拉路徑。（圖／翻攝自PAGASA）

▲菲律賓氣象局預估颱風蘇拉路徑。（圖／翻攝自PAGASA）

記者張方瑀／綜合報導

強颱蘇拉目前位於台灣南部海面持續朝西北方向移動，由於蘇拉路徑南移沒有登陸台灣，使得颱風結構未受到地形影響，菲律賓氣象局推估，蘇拉的強度到9月1日前都會維持在「超級颱風」（super typhoon），且在31日最接近台灣南部。

菲律賓氣象局（PAGASA）指出，蘇拉目前正穿過巴丹島（Batan）和巴布延群島（Babuyan Islands）之間的巴林坦海峽（Balintang Channel），並以每小時20公里的速度持續朝西北方移動，預計在31日最接近台灣南部。

▲▼日本氣象廳預估颱風蘇拉路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲日本氣象廳預估颱風蘇拉路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）

蘇拉最大持續風速在30日凌晨從每小時185公里，升級至每小時195公里，加上其結構未受到地形破壞，預計到9月1日前都會維持「超級颱風」等級（菲律賓定義：近中心最大風速達每小時185公里以上）。

日本氣象廳則指出，蘇拉在台灣部海域朝西北方移動，沖繩縣的先島諸島須嚴防大浪，暴風圈預計在31日上午最接近台灣南部陸地，屆時蘇拉強度仍維持在「強烈颱風」（最大風速大於等於每秒44公尺、小於每秒54公尺），瞬間最大風速可能達到每秒70公尺。

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