岸田9月出席東協、G20峰會！　把握機會就「核處理水」說服各國

▲岸田文雄9月將馬拉松式出席東協峰會與G20峰會。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本首相岸田文雄9月5日至10日間將出發前往印尼與印度，參加東南亞國家協會（ASEAN）峰會以及G20峰會。岸田屆時將會就近日引發爭議的福島核處理水排放議題，向各與會國尋求理解。而嚴正反對排放核處理水的中方也會現身，岸田有意要求中國提出基於科學根據的應對，取消日本水產進口禁令。

根據《共同社》引述日本政府內部消息人士報導，岸田文雄出訪期間，預計會與多位東協峰會、G20峰會的與會國領導人舉行雙邊會談，並針對福島核處理水議題，向對方說明一切皆符合國際安全標準，以尋求理解。

自日本24日公開排放核處理水後，中國多次在國際公開場合批評日本，並且宣布全面停止進口日本水產品。對此，岸田文雄考慮透過與各國舉行雙邊會議，再次根據國際原子能總署（IAEA）所調查的綜合報告，向各國領袖重申核處理水排放對海洋、人體以及環境的影響微小，甚至幾乎可以無視，並防止有其他國家贊同中國觀點。

中國國務院總理李強將會出席東協峰會，而中國國家主席習近平則會參加G20峰會。如果屆時有與兩人直接對話的機會，岸田文雄將會當面要求中方撤銷禁止進口日本水產品的決定。

此外，就中國全面禁止進口日本水產品一事，經濟安全保障擔當大臣高市早苗29日表示，認為如今已經進入探討向世界貿易組織（WTO）提出起訴等對抗措施的階段。而外務大臣林芳正則說，會在WTO的框架下採取必要應對措施。

日本政府內部也有意見稱，由於中國在核處理水問題上擺出強硬姿態，日中峰會有可能難以促成，但林芳正則強調，「就算有困難也要與中方反覆對話。」強調外交部門間將會持續協調。