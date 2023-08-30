看泰勒斯演唱會請路人幫拍照！　回家才知是「大咖女星」

▲泰勒絲粉絲請路人幫忙拍照。（圖／Tiktok / secondhandshroom）



記者王佩翊／編譯

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）近日舉辦「時代巡迴演唱會」（Eras Tour），8月9日正好到洛杉磯表演。當時2名粉絲在開場前興奮地請一旁的粉絲幫忙拍照，然而回家後才發現這名好心幫她們拍照留念的人竟是曾出演影集《實習醫生》的大咖女星吳珊卓，而吳珊卓本人更是泰勒絲的偶像。

33歲的妮恩（Neen）是泰勒絲的狂粉，她8月9日與另一名女性友人一同參加了泰勒絲巡迴演唱會的洛杉磯站。在演唱會開始前，兩人特地走到所在區域最前方的欄杆前，並請1名坐在第一排的女士幫忙拍照。

享受完整場演唱會後，妮恩突然發現替她們拍照的女性長得很像飾演影集《實習醫生》克莉絲汀娜（Cristina Yang）一角的女演員吳珊卓（Sandra Oh），但是因為不太確定，因此並未在意。沒想到事後她卻看到吳珊卓在自己的社群媒體發出觀看泰勒斯演唱會的照片與貼文。

吳珊卓公開了自己在演唱會現場被泰勒絲粉絲包圍的自拍照，並配文稱，「我與我最愛的泰勒絲粉絲們。」不僅如此，她還分享了一段自己隨著音樂搖擺的影片。

▲兩人事後才知道，幫她們拍照的竟是吳珊卓本人。（圖／Tiktok / secondhandshroom）



事實上，泰勒絲本人是《實習醫生》的忠實粉絲，早在2019年她就曾公開在頒獎典禮上，請吳珊卓與她自拍。泰勒絲甚至還以《實習醫生》主角梅若迪絲格蕾（Meredith Grey）的名字替自己的愛貓命名，取名為格蕾。

妮恩將自己的親身經歷分享到TikTok，隨即獲得超過700萬次瀏覽，而網友也紛紛回應道，「吳珊卓應該很開心，因為妳把她當普通人對待」、「妳太幸運了，可以和吳珊卓說話」等。