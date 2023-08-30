到總統府當醫師？　周玉蔻嗆陳佩琪：傻逼

▲柯文哲及夫人陳佩琪。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲妻子、醫師陳佩琪29日透露柯文哲曾說，若當選，她可申請到總統府醫務室當醫師，引發各界討論。資深媒體人周玉蔻指出，公眾人物私下無厘頭對話，大剌剌搬上臉書，簡單兩個字就是「儍逼」。

陳佩琪在臉書發文說，有次跟柯文哲談到退休計畫，柯文哲突然喊，「總統府裡好像有醫務室耶， 我當選後妳可以申請去那邊當醫師啊！」

陳佩琪表示，柯文哲這麼快就迫不及待幫自己找下個工作了， 「我當然知道他在想什麼，從今年二月退休後只能靠退休金過活，嘴巴常叫我不可退休，他說老婆沒了工作就沒人幫忙賺錢養家了！」

周玉蔻指出，姑且不論總統府內是否軍醫，也不談什麼封不封官，陳佩琪把柯文哲和她私下對話寫出來，實在有夠無知。

民進黨立委林楚茵說，夫妻之間打情罵俏外人不便評論，但總統府醫護室的醫生屬於國軍系統，不是總統當選人可以隨便編派，總統府裡有很多志工單位，退休之後可以選擇到總統府當志工。

針對「退休計畫」遭打臉，陳佩琪表示，她和柯文哲當然不知道總統府的醫務室派駐狀況， 聽說是軍醫系統去支援的，應該是輪流派駐，但現在想想，若單獨招醫師長駐，有可能招到嗎？她直言，「不敢說絕對沒有啦， 但應該很少吧， 至於原因應該很多醫生都知道。」她也在留言笑說，「不知道大家猜到原因了沒？若軍醫說不支援了，要對外招醫師， 搞不好除陳佩琪外， 不會有人去應徵啦！有人要去， 當然讓他囉！」