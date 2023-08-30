美國槍枝暴力氾濫！　盤點各國對美「旅遊警告」

▲美國槍枝暴力問題嚴重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務院對其他國家發布相關旅遊警示的消息，因常登上媒體而為人所熟悉，其他國家也同樣會針對美國情況發布旅遊警示，加上美國近年槍枝犯罪率大幅升高，以下盤點部分國家對美國旅遊警示情況，也可看出國情不同，警戒情況也有所不同。

CNN報導，美國大規模槍擊案與槍枝暴力在疫情期間大幅攀升，尤其以2021年的690起為最多，2022年647起，2023年截至台灣時間30日晚間7時，則有476起大規模槍擊案件。登上媒體版面的大規模槍擊案通常情況較為嚴重，但根據統計的實際情況而言，大規模槍擊造成的死亡人數僅占槍枝暴力死亡人數的一小部分而已。

美國槍枝擁有率世界上數一數二，加上社會暴力案件叢生，以下是9個訪美旅客數較多的國家，對此發布的相關旅遊警示。

澳洲：澳洲警告前往美國旅遊的公民，應注意美國犯罪事件高於澳洲，以及全境都可能發生槍枝犯罪，雖然外國遊客鮮少被針對，但絕對有一定風險。不過警告層級並未提升，僅建議公民採取正常的安全保護措施。

加拿大：加國政府建議公民訪美時採取正常保護措施即可，但特別警告開車經過美墨邊境的危險，因當地有「與走私毒品相關的犯罪活動」。此外，加國也提醒公民應隨時注意周遭動態。

英國：英國當局提醒旅美公民，「大規模槍擊事件可能發生，但只占殺害人數非常小部分」，公民應閱讀美國國土安全局公布的《現行槍手指南》（ADG）。與加拿大相同，英國也特別提醒美墨邊境存在危險。

以色列：以國將旅遊警示分為01至04級，04為最高等級，由於國家背景與社會情況，當局更加注重恐怖主義犯罪。舉例，北非國家阿爾及利亞的恐怖分子團體對以色列人特別具敵意，因此被以國列為04級旅遊警示，美國儘管仇恨猶太犯罪件數增加，但目前仍列為01級。

法國：法國當局對美態度則顯得開放許多，外交部稱美國是「最安全的國家之一」，但仍警告公民部分區域存在危險，並提醒飛車搶劫事件增加。

德國：當局提醒公民，在美國取得槍枝容易，導致槍枝使用與隨機殺害率增加，疫情期間尤其如此。此外還警告種族主義與警察暴力，提醒公民遠離聚集的人群以避免遭遇暴力。

有趣的是，由於德國人更常裸體，政府還特別提醒，在美國時應避免裸體或裸上身做日光浴。

墨西哥：當局先前的旅遊網站警告，美國有種族與民族緊張的歷史，包括反對移民，導致極端主義團體針對移民族群的暴力攻擊，建議公民在美國應避免接近聚集的人群。

不過網站近期進行大革新，所有關於種族、移民，連同大規模槍擊案與一般犯罪的警告都被撤銷，不過前往佛州的公民仍應謹慎應對當地新的移民法，尤其針對非法入境者。

日本：日本政府特別警告，美國治安與日本差異甚大，旅美公民應對此點有明確意識，以及什麼區域可能發生什麼類型的犯罪都應先了解清楚。當局還特別針對槍擊案作出建議，包括每到新地點時應先找到逃生出口，並且要擬定逃生策略、躲在門或障礙物後方，利用重量較重的家具阻擋、保持安靜並記得將手機靜音。

紐西蘭：紐西蘭警告分為4級，當局28日將美國升級為2級，原因是恐怖犯罪威脅增加。當局也特別警告美國對LGBTQIA+族群的危險。

《ETtoday新聞雲》加入台灣作為比較，根據外交部領事事務局公布的警示級別，美國與其他大部分國家一樣屬於黃色警示，「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」，美國南加州地區因疫情期間崛起的竊盜犯罪率而被獨立警示，夏威夷則是日前大規模野火事件，另有關島地區與大紐約地區也被獨立警示，均為黃色警示級別。