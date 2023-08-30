顧立雄觀察蔡英文4年：她留下2大重要資產

▲顧立雄自2020年5月接任國安會祕書長，與蔡英文共事多時。（圖／鏡週刊提供，下同）

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「過去你能想像，G7峰會去發表台海和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的一部分嗎？」國安會祕書長顧立雄25日在總統府接受本刊專訪，這也是他擔任國安會祕書長後，首度接受台灣紙本媒體專訪。顧立雄說，讓他很有感觸的是，以前國際上談台灣，老是跟泰國搞混，台灣的利益為什麼需要全球去關切？這當然是全國人民一起努力，將台灣提升到過去所無法想像的高度。

國際法

國與國之間的行為準則，包括條約、習慣、一般法律原則、判決與學說等。

顧立雄回顧擔任國安會祕書長這段時間以來的工作說，從國安會的角度來看，他印象最深刻的有兩點，一是蔡英文使台海議題成為全球高度關切事項，亦是民主國家的共同利益之所在，其次，是使台美高度緊密互信與合作，「我想這是非常重要的legacy」。

▲蔡英文今年4月在美國與美眾院議長麥卡錫會面，是一大外交突破。

今年5月在日本廣島舉行的G7領袖峰會，聯合公報強調台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的一部分，至於時間點剛好在副總統賴清德出訪結束返國、於美國召開的美日韓領袖峰會，也再度重申前述對台海和平穩定的說法。G7等國家反覆聲明台海穩定的重要性，顧立雄說：「這已經是屬於一個類似具有國際法上的高度」。

▲美日韓領袖峰會強調，台灣和平穩定是全球繁榮安定不可或缺的一部分。

此外，台灣近來與立陶宛、波海3國等中東歐國家互動較過往頻繁，顧立雄指出，過去台灣的外交工作受很多國家的一中政策束縛，無法與其高層往來，但這幾年蔡政府外交工作轉變為實質外交，台灣基於經濟安全、地緣政治的重要性及共享民主價值，在實質外交上獲得許多突破；西歐國家也一再表達台海維持現狀的重要性，例如法國才在《7年建軍法案》擺入台海跟南海的自由航行權，英國也派軍艦從事自由航行，這都是這幾年很大的突破。

▲蔡英文9月也將出訪非洲友邦，以具體行動維繫與友邦邦誼。



顧立雄認為，這些都打破了中國一直要使台海內海化、台灣問題內政化的企圖，使中共一旦片面採取武力改變現狀，將無法排除面臨各國經濟制裁、軍事介入，招致中方非常難以承受的後果。

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