　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輝達「反指標名嘴」喊多！　投資人喊快逃

▲前對沖基金經理人、美國股市名嘴克萊默（Jim Cramer）喊多輝達。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國股市名嘴克萊默看好輝達，卻被其他投資人看成是「警訊」之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

前對沖基金經理人、美國股市名嘴克萊默（Jim Cramer）29日在X（前身推特）喊多輝達，理由是輝達財報亮眼超出預期，應進場持有不要賣掉，同時他也看多谷歌，因為美式足球新賽季即將開打，谷歌旗下YouTube拿下周日比賽轉播權。不過身為知名「反指標」，克萊莫對輝達如此看好，也讓網友紛紛哀號，「是不是該撤了」。

克萊默先前在不同時機點看好或放空的股票，之後走勢都與他完全相反，使他成為知名反指標，甚至有「反向克萊默ETF」，專門追蹤克萊默的選股並與他反向對做。

克萊默29日在X發布推文看好谷歌與輝達，因為除了這2間公司以外，其他大企業的圖表都相同，而谷歌有美式足球（NFL）聯賽的加持，輝達則是財報成績超乎預期的好，因此他看好「這2家公司都準備好開跑了」。

早已水漲船高的輝達股票在克萊默24日的喊聲下，被認為是除了市場情緒外，導致輝達跳空開高又迅速拉回的原因之一，當天收盤漲幅僅0.1％。

網友也在克萊默29日的推文底下大開嘲諷，「他發布推文的那一刻，輝達的股價就跌得更低了」、「大家快點，做空這2支股票」、「我就知道這事遲早會發生。謝謝你們，谷歌和輝達，你們是很棒的公司」、「沒了，都要沒了。」

克萊默其實過去很長一段時間都相當推崇輝達與創辦人黃仁勳，2017年甚至把養的狗「聖母峰」改名為「聖母峰‧輝達」（Everest Nvidia）。去年9月，距離AI大爆前不到5個月時，克萊默突然從輝達粉轉成輝達黑，表示挖礦潮已過，開始喊空輝達，沒預料到今年輝達股價爆發，還是AI帶頭的成長股。

ET快訊
蔡尚樺路邊等車…「交大仔仔」1舉動洩感情現況！
部長炸裂！張育成連兩戰開轟　超大號3分砲飛出場外
LIVE／蘇拉暴風圈午後觸陸！影響時間有變　氣象局最新說明
蘇拉更偏南！　影響最大時間提前了
說好的力拚季後賽？天使一口氣放出5人　美媒：2023結束！
颱風一個接一個！「鴻雁」最快今晚生成　預估路徑曝
山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國槍枝暴力氾濫！　盤點各國對美「旅遊警告」

美國總統大選帶來收益　X重新開放政治性廣告

英國調查航管大亂原因　不排除與法籍航空公司有關

普丁10月擬訪中國　克里姆林宮回應了

輝達「反指標名嘴」喊多！　投資人喊快逃

臉書刪7700個帳號　抗「中國大外宣」垃圾訊息戰！史上最大規模取締

不只台灣！中國新版地圖擅納爭議省份　印度強烈抗議

數據顯示就業市場降溫、消費者信心下滑　美股收高292點

摩托車手過彎自摔影片曝！　剛起身遭對手迎面撞飛雙亡

吳釗燮：聯合國不應因中國扭曲聯大決議排除台灣

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

美國槍枝暴力氾濫！　盤點各國對美「旅遊警告」

美國總統大選帶來收益　X重新開放政治性廣告

英國調查航管大亂原因　不排除與法籍航空公司有關

普丁10月擬訪中國　克里姆林宮回應了

輝達「反指標名嘴」喊多！　投資人喊快逃

臉書刪7700個帳號　抗「中國大外宣」垃圾訊息戰！史上最大規模取締

不只台灣！中國新版地圖擅納爭議省份　印度強烈抗議

數據顯示就業市場降溫、消費者信心下滑　美股收高292點

摩托車手過彎自摔影片曝！　剛起身遭對手迎面撞飛雙亡

吳釗燮：聯合國不應因中國扭曲聯大決議排除台灣

大眼蘇拉「暴風圈即將觸陸」　警戒範圍增加！今防劇烈豪雨彈

台積電漲6元至558　指數漲逾140點站上16700

So-net夏日派對拋重磅　首款自製遊戲「絢花百兵帖」情報公開

1700支風車超壯觀！「桃園神社」新造景免費拍　加碼音樂表演、市集

美國槍枝暴力氾濫！　盤點各國對美「旅遊警告」

部長炸裂！張育成連兩戰開轟　超大號3分砲飛出場外

蘇拉擦肩強碰年度大潮！旗津一早又淹了　婆婆媽媽踏水出門買菜

婦搭公車走來走去換座位　司機抱怨6字挨罰3000元

死亡瞬間曝光！新竹21歲騎士超車不慎自摔…慘遭砂石車輾頭殞命

打開封印寮房！薄紗女鬼來了　法藏和尚解密遇到唸什麼最有效

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

國際熱門新聞

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

金正恩時隔100天　再次帶女兒現身　

尼斯湖200人找水怪　聽到4種奇聲

中國新版地圖擅納爭議省份　印度怒抗議

小學生背錯九九乘法女老師叫全班呼他巴掌

摩托車手過彎自摔影片曝！　遭對手撞飛雙亡

世衛獲高端技轉授權　創全球首例

為麥當勞糖醋醬打起來　16歲少女捅死朋友

情侶「公墓野戰」遭居民抓包！私刑片瘋傳

普里格津身亡　已安葬在聖彼得堡

數據顯示就業市場降溫、消費者信心下滑 　美股收高

俄國聯邦安全局直升機墜毀　機上4人死亡

吳釗燮：聯合國不應因中國扭曲聯大決議排除台灣

輝達「反指標名嘴」喊多！　投資人喊快逃

更多熱門

相關新聞

美眾院多數黨領袖罹多發性骨髓瘤　已開始療程

美眾院多數黨領袖罹多發性骨髓瘤　已開始療程

美國聯邦眾議院多數黨領袖史卡利塞今天宣布，確診罹患多發性骨髓瘤。他說，此類血癌治療可能性高，他已開始療程，治療期間會持續工作，為人民服務。

雷蒙多：維護國安不妥協　不會與中國脫鉤

雷蒙多：維護國安不妥協　不會與中國脫鉤

為麥當勞糖醋醬打起來　16歲少女捅死朋友

為麥當勞糖醋醬打起來　16歲少女捅死朋友

淨灘發現瓶中信！　4年漂4000公里送到了

淨灘發現瓶中信！　4年漂4000公里送到了

偷車賊瘋狂擼狗　影片爆紅被抓了

偷車賊瘋狂擼狗　影片爆紅被抓了

關鍵字：

輝達北美要聞nvidiaJim Cramer

讀者迴響

熱門新聞

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

兇殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

蘇拉重回強颱T值狂飆！2條路恐夢魘再現

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

台灣再次躲過颱風直撲！氣象達人：真的很會閃

柯文哲領過杜聰明獎學金　楊斯棓兌現承諾

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面