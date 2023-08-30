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臉書刪7700個帳號　抗「中國大外宣」垃圾訊息戰！史上最大規模取締

▲▼臉書母公司Meta Platforms。（圖／路透）

▲臉書母公司Meta Platforms。（圖／路透）

文／中央社

美國社群媒體平台臉書（Facebook）的母公司Meta今天宣布，已刪除7700多個臉書帳號，這些帳號涉及中國一項大規模線上垃圾訊息行動，試圖偷偷宣傳中國並批評西方。

法新社報導，根據Meta提出的威脅報告，中國這項被人稱作「垃圾訊息偽裝」（Spamouflage）的行動，活躍於50多個社群媒體平台和網路論壇，包括Meta旗下的臉書和Instagram（IG）、中國字節跳動公司推出的TikTok、谷歌（Google）母公司Alphabet擁有的YouTube，以及舊稱推特（Twitter）的X。

Meta全球威脅情報事務主管尼莫（Ben Nimmo）表示：「我們估計，這是我們所知今日世界上範圍最廣、產量最多的暗中影響力作戰（又稱認知作戰）行動，不過並未成功。」

尼莫還說：「我們持續能夠確認，這項垃圾訊息偽裝行動，與中國執法單位有關聯的個人掛鉤。」 Meta一舉刪除了7700多個臉書帳號和15個IG帳號，並形容這是Meta旗下平台史上最大規模單次取締行動。

尼莫表示：「這是我們首次能夠把好幾個帳號群串聯起來，證實它們全都屬於同一個行動。」 Meta的報告寫道，這個垃圾訊息網絡通常會發表稱讚中國和新疆的貼文，並且發文抨擊美國、西方外交政策和批評中國政府的記者與研究人員。

根據報告，這項行動是從中國發動，鎖定地點包括台灣、美國、澳洲、英國和日本，以及全球華語受眾。

不過，Meta的團隊表示，這個網絡獲得的互動似乎很少，留言的人也傾向指出不實說法。

Meta還指出，這些假帳號群的經營者位處中國不同地區，帳號活躍時間強烈暗示是一群群人在辦公室每日依上班時間操作。

尼莫表示，中國使用的一些手法，類似2019年被揭穿的俄羅斯網路假訊息操作，暗示雙方可能互相學習。

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