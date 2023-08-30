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數據顯示就業市場降溫、消費者信心下滑　美股收高292點

▲▼美股,美股上漲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美股今天收高。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約29日綜合外電報導

由於今天公布的兩項數據，包括美國就業市場正在降溫和消費者信心意外下滑，沒有給予美國聯邦準備理事會（Fed）進一步升息的理由，美股今天收高。台積電ADR漲1.15%、收95.08元。

美國勞工部今天公布職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）就業報告，7月職缺數比6月減少約34萬個至883萬個，低於市場預期的950萬，也比修正後前值916.5萬少，寫下2021年3月以來最低。

美國經濟評議會（The Conference Board）今天也公布美國8月消費者信心指數，消費者信心意外下滑，從前值114（經修正）降至106.1，低於市場預期的116。這應可讓9月將集會的聯準會決策官員放心，他們的措施已收到成效，不用急著進一步升息。

這兩份報告為美國本週將公布的一系列重要數據打頭陣。美國本週還將公布聯準會偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE），以及就業創造和工廠活動等數據。

道瓊工業指數上漲292.69點或0.85%，收34852.67點。

標準普爾指數上揚64.32點或1.45%，收4497.63點。

那斯達克指數揚升238.63點或1.74%，收13943.76點。

費城半導體指數勁揚91.701點或2.59%，收3629.570點。

 
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