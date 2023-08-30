吳釗燮：聯合國不應因中國扭曲聯大決議排除台灣

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

文／中央社記者陳韻聿倫敦29日專電

外交部長吳釗燮近日在英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）發表專文，強調中國扭曲聯合國大會第2758號決議，台灣不應因此遭排除於聯合國體系之外，台灣的參與有助和平及解決全球共同議題。

吳釗燮指出，俄烏戰爭造成的人道危機與經濟衝擊提醒世人，在全球化時代，危機不會侷限於國界內，因此各界必須阻止像俄烏戰爭這樣的全球安全威脅在其他地方發生，而擁有超過2300萬人口的民主台灣，正持續面臨來自中國的巨大挑戰。

吳釗燮提到，自20世紀中葉以來，從未統治過台灣的中華人民共和國即誓言要奪取台灣，至今拒絕放棄使用武力。

數十年來，台灣人民沉著維護台海和平穩定現狀，但隨著中國的經濟與軍事實力增強，北京日益積極展示軍事力量、恐嚇台灣，威脅台灣的民主生活方式，包括派遣軍機艦越過台灣海峽中線、進入台灣防空識別區，並運用假訊息及經濟脅迫等策略，試圖先發制人、削弱台灣的戰鬥意志。

然而，中國的擴張作為不止於台灣。吳釗燮提到，中方在東海與南海透過灰色地帶活動擴張實力、企圖強硬實現其領土主張。中國還與索羅門群島簽訂安全協議，並在印度洋獲取有利未來用於軍事的港口，種種令人憂心，和平將日益難以維持。

吳釗燮強調，共同維護台海和平穩定符合各方最佳利益。全球每天約有半數貨櫃運輸途經台灣海峽；台灣在全球供應鏈扮演關鍵角色，並生產世界所需多數半導體。台海發生衝突將對全球經濟造成災難性後果。

聯合國仍是全球對話最佳平台。吳釗燮指出，聯合國官員經常呼籲透過共同解決方案、團結與包容，解決當今急迫議題。台灣有意願、也有能力一同與各界努力。

然而，由於中國錯誤詮釋、扭曲聯大第2758號決議，台灣至今仍遭排除於聯合國之外。

吳釗燮強調，2758號決議既未聲明台灣是中華人民共和國一部分，也未賦予中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣人民的權利。這項決議僅確定誰代表「中國」這個會員國，1971年各國及中國表決通過決議時，即已承認此事實。中國的錯誤詮釋牴觸「聯合國憲章」標舉的基本原則，必須予以匡正。

吳釗燮指出，全球挑戰並無簡單解方，但對話是重要第一步；作為真正的全球機構，聯合國可扮演領導角色。台灣呼籲聯合國堅守其標榜的「不遺漏任何人」原則，允許台灣參與聯合國體系，而不是將台灣排除於全球合作議題之外。

吳釗燮提到，若聯合國能允許台灣人民及記者出席或報導會議，並確保台灣有意義參與推進實現永續發展目標的會議和機制，將是一個好的開始。

他表示，允許台灣有意義參與聯合國體系不僅有助世界共同因應亟待緩解的全球問題，也展現聯合國在全球未來面臨關鍵時刻之際，致力團結守護全球和平的決心。