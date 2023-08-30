金正恩時隔100天帶愛女現身　10歲金家公主穿收腰正裝「秀腰身」

▲金正恩父女時隔100日再次一起現身，10歲金家公主穿貼身剪裁正裝「炸腰身」。（圖／翻攝自朝中社）

記者趙蔡州／綜合報導

北韓最高領導人金正恩27日海軍節前夕，前往視察北韓人民軍海軍司令部，特別的是他的10歲愛女金朱愛也跟隨在一旁，也是時隔約100天兩人再次媒體面前亮相，過往金朱愛現身時經常穿著黑色上裝，這次則一反常態的穿了一件合身的白色上裝，除了襯托出苗條腰身外，氣質也顯得更加優雅。

根據南韓《韓聯社》報導，金正恩27日帶著愛女金朱愛，一起前往視察北韓人民軍海軍司令部，這次行程也是繼今年5月16日視察軍事偵察衛星發射準備現場後，兩人間隔約100日再次在媒體鏡頭前同框亮相。

從北韓官媒《朝中社》公開的照片可以看見，金正恩視察海軍司令部時，身穿一身前灰色西裝，女兒金朱愛則是穿著白色正裝外套與黑色長褲，合身的衣服剪裁加上梳起高瀏海馬尾，讓腿部與腰身比例更加完美，氣質也更顯得優雅。

▲金正恩帶著女兒金朱愛視察北韓人民軍海軍司令部。（圖／翻攝自朝中社）

美國、日本與南韓日前在三國峰會上決定，未來將定期舉辦三國聯合軍演，外界認為這個決定是為了應對中國與北韓的軍事威脅。對此，金正恩27日北韓海軍節前夕視察北韓人民軍海軍司令部時，痛批美日韓三國根本是「黑幫老大」，讓朝鮮半島海域成為全球最大的軍事集結區，甚至有爆發核戰爭的風險。