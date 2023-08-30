希臘發現21具「森林焦屍」　致命野火燒出非法移民問題

▲希臘野火連燒10天，近8萬公頃土地被燒成灰燼。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

希臘北部埃夫羅斯（Evros）地區正遭遇歐洲今年夏天最致命的野火，過去10天燒毀近8萬公頃土地，造成21人死亡，死者大部分為躲藏在森林中的非法移民。

根據《路透社》報導，埃夫羅斯大火已持續10天，歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）分析衛星影像指出，已有超過7萬7000公頃土地被燒毀，是歐洲近幾年最嚴重的火災之一。

▲埃夫羅斯地區火災前後對比。（圖／路透）

希臘消防當局在埃夫羅斯的阿萬塔村（Avantas）發現數具焦屍，由於沒有接獲當地居民失蹤的通報，研判罹難者為非法移民，其中包含2名兒童。埃夫羅斯為移民熱門路線，每年有數千移民從土耳其經由埃夫羅斯河進入希臘，沒想到原本提供掩護的森林卻成了死亡陷阱。

由於夏季炎熱乾燥，南歐國家特別容易發生野火。希臘過去一周每天都會爆發數十起火災，高溫和強風加劇了火勢，更阻礙救援行動，消防資源已達到極限，歐洲各國紛紛伸出援手，德國、瑞典、克羅埃西亞等國提供救援飛機，羅馬尼亞、法國、捷克則派出消防部隊協助撲滅大火。