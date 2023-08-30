伊達利亞掀「風暴潮」警報！　升級颶風直撲佛州西海岸

▲熱帶風暴「伊達利亞」將於30日升級為3級颶風，直撲佛州西海岸。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

熱帶風暴「伊達利亞」（Idalia）預計增為3級颶風直撲佛州西海岸，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）29日宣布46郡進入緊急狀態，並疏散沿岸居民。當局警告，伊達利亞挾帶威力強大的風暴潮，將帶來暴雨、強風和災難性洪水，敦促民眾做好防護措施。

綜合《美聯社》、《路透社》報導，美國國家颶風中心（NHC）報告指出，伊達利亞目前位於古巴西端30公里處，以每小時112公里的最大持續風速向北猛衝，風暴強度不斷增強，可能增強為3級颶風後於30日登陸佛州西海岸。

▲伊達利亞侵襲古巴，西部傳來淹水災情。（圖／路透）

NHC表示，從薩拉索塔（Sarasota）到阿巴拉契科拉市（Apalachicola）數百英里海岸線都收到風暴潮警報，可能掀起超過3米高巨浪，對沿岸居民造成生命威脅。風暴潮是指強風和氣壓驟變導致海面異常上升，如果恰逢漲潮水位暴漲，海水湧進內陸將造成巨大破壞，是伴隨颶風最致命的威脅之一。

佛州州長迪尚特29日宣布全州67郡中46郡進入緊急狀態，並提前部署5500名國民警衛隊、2400輛救援車和12架飛機投入救災工作。西海岸帕斯科郡（Pasco County）、李維郡（Levy County）、富蘭克林郡（Franklin）等10郡已強制疏散部分居民，其中32郡宣布學校自28日起停課，坦帕國際機場（Tampa International Airport）自29日中午暫停航班。

美國國家海洋大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）指出，颶風高峰期為8、9月，通常持續至11月底，但由於海洋溫度過於溫暖，2023年颶風季將比預期更加繁忙。