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俄羅斯「聯邦安全局」直升機墜毀　機上4人死亡

▲▼俄羅斯聯邦安全局（FSB）的一架米-8（Mi-8）直升機墜毀。（圖／翻攝自推特）

▲俄羅斯聯邦安全局（FSB）的一架米-8（Mi-8）直升機墜毀。（圖／翻攝自推特）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯聯邦安全局（FSB）空軍中隊的一架米-8（Mi-8）直升機，在車里雅賓斯克州（Chelyabinskaya oblast）的索斯諾夫斯基區（Sosnovsky district）墜毀，機上4人全數身亡。

根據《真理報》（Pravda）報導，這架直升機墜毀後，沒有造成平民傷亡，也沒有建築物受損，相關部門正在現場進行救援與善後工作，初步掌握的訊息指出，失事原因為機械故障。

《塔斯社》（TASS）報導指出，這架FSB的直升機，當時正在執行戰鬥任務，機上4人全部死亡。

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