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德俄雙籍男涉賣「海鷹-10」無人機零件至俄羅斯　遭德國逮捕

▲▼俄羅斯國防部2022年8月8日發布影片顯示，俄軍一架「海鷹-10」（Orlan-10）無人偵察機在未公開的地點準備升空。（圖／美聯社）

▲雙重國籍男偷賣「海鷹-10」（Orlan-10）無人機被捕。（圖／美聯社）

文／中央社

一名德國和俄羅斯雙重國籍男子疑似違反禁令，將用於軍事設備的電子零件賣到俄羅斯，包括俄軍目前攻擊烏克蘭所用的無人機零件，他今天因此遭到德國當局逮捕。

法新社報導，德國聯邦檢方在聲明中表示，這位公布身分為華德瑪．W.（Waldemar W.）的男子透過他在德國西部開設的一家公司，自2020年1月至今年3月間26度出口相關零件給一家俄羅斯軍事設備製造商。

德國檢方指出，嫌犯供應的貨品，是俄羅斯海鷹-10（Orlan 10）無人機的一個常用零件，而這款無人機正是「俄羅斯武裝部隊目前使用於烏克蘭」的軍事設備。

早在俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭之前，歐洲聯盟（EU）在2014年因莫斯科非法併吞原屬烏克蘭的克里米亞（Crimea）而對俄國實施的制裁措施，已經涵蓋這款零件。

德國檢方表示，嫌犯此後為了躲避禁運令，先從國外將相關貨物進口至德國，再轉運至2家俄羅斯空殼民間公司，接著這些公司再確保將零件轉寄給本案的俄國軍事設備製造商。

去年俄烏戰爭爆發後，嫌犯據稱藉由虛設的國外收貨人將發貨地改到中東的杜拜和波羅的海國家立陶宛等地點。檢方估計，相關犯罪貿易額達71萬5000歐元（約新台幣2467萬元）。

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