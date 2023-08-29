台灣疫苗成就新突破　高端技轉授權給世衛「創全球首例」

▲世界衛生組織獲高端COVID-19疫苗技轉許可，創下全球疫苗首例。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

世界衛生組織（WHO）、藥品專利聯盟（MPP）與COVID-19技術獲取池（C-TAP）29日宣布，取得高端COVID-19疫苗技轉許可協議，創下全球疫苗首例，是全球第一個公開透明、非排他性的疫苗許可，也是第一個由私營公司開發並包含在C-TAP的衛生技術。

由世衛組織主辦的藥品專利聯盟、COVID-19技術獲取池與西班牙國家研究委員會（CSIC）、高端疫苗生物製劑公司、智利大學簽訂了3項新的許可協定。這些許可是透明的、全球性的和非排他性的，將允許來自世界各地的製造商與MPP和C-TAP合作，使全世界有需要的人能夠獲得這些健康產品。

西班牙國家研究委員會、高端、智利大學等3個贊助者已同意向被許可方提供所有必要的專業知識和材料，一旦完全開發並證明安全有效，C-TAP將向MPP授權這些COVID-19衛生技術，促使相關產品在全球範圍內使用。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，新冠肺炎將持續存在，未來全球仍需要工具來預防、檢測和治療，「通過C-TAP，WHO及我們的合作夥伴，將能使這些防護工具普及到每個人。我向所有願意貢獻技術的持有人表達由衷的感謝。」

高端疫苗公司總經理陳燦堅回應，「對抗大規模傳染病最有效的應對措施就是團結、合作及全球共同努力。高端疫苗將人類健康需求放在第一優先，新冠肺炎只是開端，藉由加入C-TAP倡議，高端疫苗將為全球健康防護樹立先例，展現疫苗對普惠公共衛生的價值，更重要的是，我們將持續展現高端確保沒有人會被忽視的健康承諾。」

高端指出，高端公司經技術專家評估獲選為全球首家參與WHO C-TAP及聯合國MPP計畫之疫苗製造商，盼能攜手國際組織共同推動全球新冠疫苗的廣泛使用。