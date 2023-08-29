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台灣疫苗成就新突破　高端技轉授權給世衛「創全球首例」

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲世界衛生組織獲高端COVID-19疫苗技轉許可，創下全球疫苗首例。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

世界衛生組織（WHO）、藥品專利聯盟（MPP）與COVID-19技術獲取池（C-TAP）29日宣布，取得高端COVID-19疫苗技轉許可協議，創下全球疫苗首例，是全球第一個公開透明、非排他性的疫苗許可，也是第一個由私營公司開發並包含在C-TAP的衛生技術。

由世衛組織主辦的藥品專利聯盟、COVID-19技術獲取池與西班牙國家研究委員會（CSIC）、高端疫苗生物製劑公司、智利大學簽訂了3項新的許可協定。這些許可是透明的、全球性的和非排他性的，將允許來自世界各地的製造商與MPP和C-TAP合作，使全世界有需要的人能夠獲得這些健康產品。

西班牙國家研究委員會、高端、智利大學等3個贊助者已同意向被許可方提供所有必要的專業知識和材料，一旦完全開發並證明安全有效，C-TAP將向MPP授權這些COVID-19衛生技術，促使相關產品在全球範圍內使用。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，新冠肺炎將持續存在，未來全球仍需要工具來預防、檢測和治療，「通過C-TAP，WHO及我們的合作夥伴，將能使這些防護工具普及到每個人。我向所有願意貢獻技術的持有人表達由衷的感謝。」

高端疫苗公司總經理陳燦堅回應，「對抗大規模傳染病最有效的應對措施就是團結、合作及全球共同努力。高端疫苗將人類健康需求放在第一優先，新冠肺炎只是開端，藉由加入C-TAP倡議，高端疫苗將為全球健康防護樹立先例，展現疫苗對普惠公共衛生的價值，更重要的是，我們將持續展現高端確保沒有人會被忽視的健康承諾。」

高端指出，高端公司經技術專家評估獲選為全球首家參與WHO C-TAP及聯合國MPP計畫之疫苗製造商，盼能攜手國際組織共同推動全球新冠疫苗的廣泛使用。

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