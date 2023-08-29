　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

網紅「嗨娶二房」喊多妻沒有錯！　大讚：有競爭才有好老婆

馬來西亞網紅「嗨娶二房」喊多妻沒有錯！大讚：有競爭才有好老婆

▲「特斯拉大哥」高調宣布納妾喜訊，還揚言一夫多妻沒有錯。（圖／擷取自Instagram／abg.tesla）

圖文／CTWANT

馬來西亞網紅「特斯拉大哥」（Abang Tesla）日前在社群平台高調宣布納妾喜訊，甚至脫口「一夫多妻是上蒼允許的，有什麼錯？」並大讚元配即使知道自己要娶二房，但仍「非常照顧丈夫的尊嚴」，此番言論一出，立刻掀起網友砲轟。數日後，他又再次發聲提倡一夫多妻，原因竟是「有競爭才有進步」。

馬來西亞網紅「嗨娶二房」喊多妻沒有錯！大讚：有競爭才有好老婆

▲「特斯拉大哥」透露自從娶二房後，第一任妻子如今十分珍惜與他相處的時光。（圖／擷取自Instagram／abg.tesla）

據馬來西亞《中國報》報導，「特斯拉大哥」曾在TikTok影片中提及，身為一個盡責的妻子就是要忠於丈夫、照顧丈夫的尊嚴，儘管再娶會讓髮妻難過，但還是應該讓對方了解自己的心願，「很多人可能是背著妻子再娶，但我絕對不會這麼做」，並透露婚禮結束後，他也立刻安慰首任妻子，確認對方情緒是否穩定。

納妾幾天後，「特斯拉大哥」受訪時透露，不認為一夫多妻是錯誤想法，自從他再婚後，第一任妻子反而會充分珍惜與他相處的時光，現在2個妻子都在相互競爭誰是最優秀的另一半，「2人目前都在比賽，想成為最好的妻子。」

延伸閱讀
柯佳嬿被動物園tag幫「馬來貘寶寶取名」　她留「3個字」網笑翻：姐別太幽默
房租願付「高過行情價」...7旬長輩仍遭房東拒絕　她嘆：台灣非常不友善
證實柯文哲領過獎學金　杜聰明兒媳親眼看見

ET快訊
蘇拉再示範「完美閃過台灣」技術！專家PO一圖　網笑：指叉球
蘇拉來了！風力達標「可能放颱風假」地區曝　東西天氣兩樣情
快訊／台南宣布明正常上班課！最新颱風假一覽
快訊／台中、新竹等8縣市宣布明正常上班課
快訊／高雄「1區」宣布明停班課！
快訊／2縣市率先宣布　明正常上班上課！
快訊／修烏龜的家　動物園女員工右腿捲入砂輪機
郭台銘登BBC首頁！「想當總統的iPhone億萬富翁」曝1隱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

為麥當勞糖醋醬打起來！　美16歲少女「持刀捅死」朋友

網紅「嗨娶二房」喊多妻沒有錯！　大讚：有競爭才有好老婆

核廢水入海！南韓核醫學專家：「多吃海鮮」比吃肉安全　原因曝光

愛欲衝腦凍未條！印尼情侶深夜闖公墓　「躺墓碑露鳥」當眾激戰

福島核廢水排海「南韓檢測結果出爐」　輻射值符合安全標準

郭台銘參選登BBC首頁！　「想當總統的iPhone億萬富翁」曝1隱憂

淨灘發現瓶中信！「4000公里遠訊息」漂4年送到　寄件人是她

反對福島核處理水入海！大馬企業發起抗議活動　逾萬人簽名聯署

阿金遇上偷車賊「翻肚討摸」！他被萌到寵溺狂擼　影片爆紅被抓了

時常被主管叫去小房間「打考績」　19歲女保全控訴被性侵突然身亡

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

胡歌喊「5年不拍戲」觸怒粉絲！　親回：我跟大家看到的不一樣

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

《音樂主理人》秦宇子震撼唱出花蓮　嗓音超狂..動力火車顏志琳讚：有嚇到

為麥當勞糖醋醬打起來！　美16歲少女「持刀捅死」朋友

網紅「嗨娶二房」喊多妻沒有錯！　大讚：有競爭才有好老婆

核廢水入海！南韓核醫學專家：「多吃海鮮」比吃肉安全　原因曝光

愛欲衝腦凍未條！印尼情侶深夜闖公墓　「躺墓碑露鳥」當眾激戰

福島核廢水排海「南韓檢測結果出爐」　輻射值符合安全標準

郭台銘參選登BBC首頁！　「想當總統的iPhone億萬富翁」曝1隱憂

淨灘發現瓶中信！「4000公里遠訊息」漂4年送到　寄件人是她

反對福島核處理水入海！大馬企業發起抗議活動　逾萬人簽名聯署

阿金遇上偷車賊「翻肚討摸」！他被萌到寵溺狂擼　影片爆紅被抓了

時常被主管叫去小房間「打考績」　19歲女保全控訴被性侵突然身亡

星巴克2024年曆開賣飄文青味　咖啡與灰呈現大地故事

超商獨家開賣！最新「史努比限量周邊」　史努比滑鼠、充電器太Q

蘇拉來襲「交通異動懶人包」！明天48船班取消　國內線部分停飛

鬼月奇聞？　 陳禹勳笑：對統一獅贏五分被打六分

不斷更新／全台23縣市颱風假一覽！台中、台南等10縣市正常上班課

MSI微星科技亮相IFA2023消費電子展　推全系列新品

台美21世紀貿易倡議首批協定說明會　台美廠商互利

「收視救世主」南宮珉首扮演醫生！　竟遇「20年演員生涯最大苦惱」

搶手提包不成...男改搶「飲料+杯套」　桃園怪男下場有夠慘

技嘉90天內漲逾168.8%　共列11 檔注意股

想用手機拍猴子被搶走　妹子反被錄下慌張瞬間

國際熱門新聞

尼斯湖200人找水怪　聽到4種奇聲

馬路標線故意這樣畫　駕駛頭暈想吐

蘇拉料維持中颱強度進逼台灣　周四最接近

UFO閃電充能？墨西哥男捕捉畫面

老公癱瘓在床　人妻被丈夫好友糾纏求婚

遛狗一半頭髮炸開　她po網驚覺逃死劫

飯店櫃台變公主？她拿「DNA鑑定」認親王室

郭台銘登BBC首頁　「想當總統的億萬富翁」

爸媽賣地湊錢送美國　他玩槍自轟亡

男大生捐精賺錢　多年後意外發現有96孩

3生活習慣助長壽　多坐地板也有效

波蘭、波羅的海3國要求白俄驅逐瓦格納

阿富汗禁女性讀大學後　出國留學也被攔阻

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

更多熱門

相關新聞

印尼情侶深夜闖公墓　躺墓碑露鳥打野戰

印尼情侶深夜闖公墓　躺墓碑露鳥打野戰

印尼最近有一段影片在網上瘋傳，一對情侶日前在戶外約會時，突然慾火焚身、難以自持，居然趁著夜色掩護，悄悄來到華人公墓「露天激戰」。不料活春宮才剛演到一半，赤裸著下身的二人就立刻被附近村民發現，並慘遭逮捕。

前男友要結婚了！突加LINE提「荒謬1要求」她傻眼

前男友要結婚了！突加LINE提「荒謬1要求」她傻眼

淨灘發現瓶中信！　4年漂4000公里送到了

淨灘發現瓶中信！　4年漂4000公里送到了

大馬逾萬人連署 「反對福島核處理水入海」

大馬逾萬人連署 「反對福島核處理水入海」

中元普渡都只拜吃的？專家建議多準備「1物」

中元普渡都只拜吃的？專家建議多準備「1物」

關鍵字：

周刊王一夫多妻東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」！帶2物品被脫光搜身

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

小提琴王子睡兄弟女友「爆發生4次性關係」！

氣象局：17:30發布陸上警報！

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

人妻跟親戚「客廳激戰2次」！她喊：搞很久

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

蘇拉路徑又南修　陸警發布時間延後

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

這群人突拋震撼彈「明年停更」！

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面