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懸缺2月！美中國政策最高官員出爐　路透：由東亞專家藍墨客接任

▲▼藍墨客(Mark Lambert)。（圖／翻攝自美國國務院官網）

▲美國國務院傳將任命藍墨客處理中國事務。（圖／翻攝自美國國務院官網）

記者葉睿涵／編譯

美國國務院自亞太副助卿華自強（Rick Waters）6月辭職後，負責中國與台灣事務的人選就一直懸而未決。路透社29日引述5名知情人士指出，國務院預計將任命資深外交官藍墨客（Mark Lambert）出任中國政策最高官員。

據路透社報導，長期以來，國務院在處理中國事務上，一直面臨著人員配置問題與批評。消息人士聲稱，藍墨客很有可能會被任命為負責中國與台灣事務的副助理國務卿，以填補華自強6月離職後留下的職缺，並為國務院相關事務部門帶來新的領導層。

去年12月，國務院成立了一個新的中國事務協調辦公室。這個被非正式稱為「中國組」（China House）的機構，是為了協調跨地區與跨問題的中國政策而設，而華自強過去在位期間，同時也兼任了相關機構的主管。

消息人士指出，藍墨客是否也會像華自強一樣兼任中國組的協調人一事目前仍在討論中，但即使藍墨客被任命為中國組負責人，也不太可能改變美國對中國政策的基調。

路透社目前還不清楚國務院何時會正式宣布此一任命，但報導稱，藍墨客是一位富有東亞經驗的資深外交官；他曾兩度被派駐北京，最近還擔任了負責日韓與蒙古事務的副助理國務卿，並兼管對澳洲、紐西蘭和太平洋島國的關係。

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