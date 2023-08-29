「海豚灣戀人」童星殺人跑了　通緝照曝光

▲王欣逸遭通緝。（圖／翻攝YouTube、通緝查詢系統）

記者張鈜閔／綜合報導

以偶像劇「海豚灣戀人」走紅的前童星王欣逸，2016年7月間在桃園市蘆竹區持西瓜刀、球棒等將曲姓少年毆成重傷，送醫不治。王欣逸遭判刑17年定讞，但遭判刑後從未到案，遭到通緝，高檢署也在網站上公布他的通緝照片。

高檢署官網上可查到王欣逸的「通緝正面照片」以及通緝資料，顯示他是在110年8月25日遭到通緝，案由是「妨害自由、殺人」。

今年28歲的王欣逸，20年前曾參與知名偶像劇《海豚灣戀人》、《綠光森林》的拍攝，因擔任《海豚灣戀人》中男主角童年一角聲名大噪，13歲入圍金鐘獎，戲約、廣告邀約不斷。但國中時期入歧途，加入竹聯幫正堂，2012年間就因桃園刑警大隊掃蕩竹聯幫而被捕，之後更是鑄下殺人大錯。

判決指出，2016年7月間桃園葉姓少年與李姓少年發生糾紛，葉姓少年找上表姊陳露烙人，並輾轉找來王欣逸等人，帶著西瓜刀、球棒分乘2台車前去尋仇。一夥人抵達蘆竹區時，見李姓少年與其3名友人，下車朝對方暴打。其中國中剛畢業的曲姓少年遭王欣逸等人持西瓜刀、球棒揮砍、圍毆，倒地失去意識。少年因腦部重創、肺部穿刺傷，昏迷半年後不治身亡。

王欣逸一審遭判刑15年。案件上訴二審後，王欣逸棄保潛逃，二審審期間從未到案，因而遭到通緝。王欣逸二審遭判刑17年，全案再上訴後，最高法院先將他判刑17年定讞。