郭台銘參選登BBC首頁！　「想當總統的iPhone億萬富翁」曝1隱憂

▲郭台銘宣布將以獨立參選人身分展開聯署參選總統。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

郭台銘宣布參選引發外媒關注，英國廣播公司（BBC）刊載相關報導，標題形容郭台銘是「想當總統的台灣iPhone億萬富翁」，內文提到他最大賣點不僅是商業成就，而是他在中國擴展業務與中方打交道的經驗。不過BBC也認為，儘管郭台銘喊話「三隻小豬」團結打敗執政黨，但他的參選更有可能進一步瓜分在野選票。

▲郭台銘參選消息報導登載於BBC首頁。（圖／翻攝BBC官網）

根據BBC報導，72歲的億萬富翁、iPhone製造大廠富士康（Foxconn）創辦人郭台銘成為最新一位角逐台灣總統大選的候選人。報導稱，郭台銘是一位富有魅力的商人，有著白手起家的傳奇故事、大量現金資產與極高知名度。在台北的觀察人士表示，如果郭台銘是民進黨的唯一一位競爭者，勝算會很大，但在反對派已有兩名候選人的情況下，增加第三名候選人可能不會更容易。

▲BBC認為，郭台銘的加入不會使反對派的選情好轉。（圖／路透）

BBC解釋，如今這種情況成為「洞的定律」（law of holes）的經典案例，這是指說「如果你在一個洞裡，很難脫身，那首先要做的就是停止挖掘」，而台灣的反對黨似乎正在為選舉自掘墳墓。

BBC提到，郭台銘起初試圖爭取老牌民族主義政黨國民黨提名，但國民黨選擇了另一位候選人。然而，郭台銘面臨的問題不只國民黨，還有另一個反對黨台灣民眾黨，黨主席是另一位具魅力的民粹主義者柯文哲，他是前台北市市長，目前在民意調查中排名第二，在年輕選民中支持率特別高。

BBC認為，郭台銘的主要賣點不僅僅是他的財富和商業成就，更是他在中國發展事業以及與中國打交道的經驗。富士康或稱鴻海集團開創了將台灣工程技術結合中國技術性勞動力的成功模式，從而成為全球最大的電子產品製造商，郭台銘則成為台灣最富有的企業家之一。

▲BBC認為，反對派若能集中於一位候選人，勝選機率較大。（圖／路透）

如今郭台銘表示，他可以利用在中國大陸投資與工作經驗來保護台灣的安全，希望防止台灣成為下一個烏克蘭，帶領台灣走出與對岸的戰爭深淵。BBC指出，郭台銘不是唯一一個認為中國威脅日益危險的人，差別在於郭台銘沒有將此歸咎於北京，而是台灣總統蔡英文，他認為是民進黨對北京的敵意將台灣推向衝突邊緣，並承諾他將為台灣帶來未來50年的和平。

BBC評論郭台銘最大的挑戰在於選舉數學（electoral maths），他的提議在台灣選民中並不那麼受歡迎。BBC稱，台灣民調顯示，多數台灣人不認為台灣政府應該為與北京日益緊張的關係負責，也不贊成為確保和平而在主權問題上向北京讓步，民調也顯示約4成選民是民進黨堅定支持者，這意味著若要擊敗執政黨，反對派必須團結、圍繞在一個候選人身上，而郭台銘顯然認為這個職位應該由他來擔任。

BBC表示，郭台銘喊出「三隻小豬」團結打敗民進黨「大野狼」的口號，但現在沒有跡象表明這種情況會發生，相反地，雖然郭台銘擁有財富和名望，但他的參選更有可能進一步分化在野選票，這意味著民進黨的賴清德儘管最終只拿到4成選票，仍然是最有可能勝選的候選人。