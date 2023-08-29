「走進未來科技」郵政鴿變身捷運數位鴿　郵政Visa金融卡吸睛優惠一次看！

▲中華郵政將郵局鴿變身「數位鴿」，化身為全台首輛數位鴿彩繪捷運列車！（圖／中華郵政提供，以下同）

【企劃特輯】

中華郵政迎來數位新時代！首張「郵政數位Visa金融卡」已經發行，只要持有郵政晶片金融卡之成年人（卡片右下角沒有Visa標誌的提款卡）就可以申辦！搶先辦卡消費累積7,200元，還有機會抽到Macbook Air！

中華郵政也啟動數位新紀元，將郵局鴿變身「數位鴿」，化身為全台首輛數位鴿彩繪捷運列車！民眾直呼「列車超可愛」、「郵局鴿子卡從小用到大」，一起見證從小陪伴大家長大的郵局鴿子，進化成超酷炫「數位鴿」！

即日起至9/22，只要搭乘臺北捷運淡水信義紅線，就有機會可以遇到我們可愛的數位鴿捷運列車！快來一睹郵政鴿化身數位鴿的進化風采，也歡迎民眾拍照打卡到社群分享。

▲可愛的數位鴿捷運列車，歡迎民眾拍照打卡到社群分享。

中華郵政全新推出「郵政數位Visa金融卡」，該卡不僅具有郵政Visa金融卡的消費功能，更添加了全新的數位化特點。使用數位卡，消費者將能夠透過手機、平板等行動裝置輕鬆完成支付、查看消費紀錄等多種金融服務，享受便捷的數位化生活。

數位卡即日起開放線上申辦，符合申辦資格者，在行動郵局APP首頁點選「立即申請」，完成身分驗證後即可輕鬆擁有數位卡，免去民眾出門奔波辛苦。如果想變更數位卡的交易功能（如：調高限額）還可以使用行動郵局APP自行調整喔！





▲申辦即領期間限定隱藏版紀念卡面。

現在就拿出手機，點開行動郵局APP，申辦郵政數位Visa金融卡吧！

最優惠的攻略先告訴你，超早鳥申辦郵政數位Visa金融卡消費累計達7,200元，最高可獲得價值500元的點數、還有機會抽ｉ郵購Postmall紅利點數6萬點或把價值46,900元的Macbook Air帶回家！

即日起～12/31新卡郵禮活動

1.不限實體/數位Visa金融卡

（1）不限消費金額任刷1筆,送50元電子券（限5萬份，限未領過早鳥禮者）

（2）消費累計滿6000元再抽ｉ郵購Postmall紅利點數6萬點，價值6萬元（10名）

2.數位Visa卡獨享

消費累計滿7,200元，加碼抽MacBook Air M2 512GB 價值46,900元（10名）

（詳情以郵政鴿大進化活動網頁公告為準，活動網頁連結：https://gov.tw/fbW）。