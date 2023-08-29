獨／汐止3男持刀攔車！笑氣藥頭遭洗劫...竟是買家幹的

▲圖為新北市汐止警分局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區發生一起笑氣交易黑吃黑強盜案！26日晚間汐止區吉林街有黑衣人持刀當街攔車，警方獲報後不敢大意，出動大批警力到場維安，到場發現被害人居然是新北市一名專營笑氣外送的藥頭，他透過網路接獲訂單，開車載6瓶笑氣依約到汐止區送貨，未料遭3名歹徒攔截，亮刀威脅他別動，隨後搜刮車內的6瓶笑氣鋼瓶，並洗劫藥頭身上2萬多元現金，之後3名搶匪分乘2車逃逸，警方循線追捕3名搶匪到案。

汐止警方調查，被害人遠從淡水地區開車載送鋼瓶到汐止進行交易，未料卻遭到買家黑吃黑持刀搶劫，不僅車上笑氣被搶，連身上現金也被搜刮一空，警方火速成立專案小組展開追查。

經警方分析雙方通聯紀錄及擴大調閱監視器，釐清涉案行搶的3人為邱姓（22歲）、林姓（20歲）、鄭姓（25歲）3名男子涉案，汐止警方27日凌晨陸續逮捕林、鄭2涉案搶嫌，28日收網逮捕最後一名同案共犯邱男，並起獲作案用刀械和衣物等贓證物。據了解，由於3人中鄭男有黑幫背景，洗劫藥頭笑氣鋼瓶是「想吸免費笑氣」臨時起意，抑或涉及幫派毒品買賣糾紛，仍有待檢警深入追查。

警訊後陸續將3人分依觸犯《刑法》加重強盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，邱姓犯嫌因犯後態度不佳，拒絕供述案情訊，遭檢察官聲押獲准。由於笑氣目前是環保署列管關注化學物質，被害藥頭持有、意圖販賣部分則函請環保署裁罰。

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