徵有緣人搬寢具！她開價300「一起吃宵夜」　神文惹笑網：孽緣阿

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在臉書社團看到，有人開價300元，徵求有緣人幫忙搬寢具，文中還提到需要自備汽車，時間約1-2小時，事成後可以一起吃宵夜。文章戳笑大票網友，不禁洗版吐槽「這是孽緣吧」、「人不要臉，天下無敵」。

網友在「匿名2公社」貼出截圖，只見徵人文上寫著「徵勤勞人士幫我一起搬東西300元，需要有汽車，過去一次路程10分鐘，可能要1、2趟。」

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該名業主表示，搬完可以一起吃宵夜，吃冰或關東煮，「搬一些寢具，蠻輕的，時間差不多1-2小時，晚上7點後都可，希望有人可以結善緣。」

▲開價300再請吃宵夜。（圖／翻攝自匿名2公社）

對此，網友們忍不住吐槽，「到底是平常怎麼虐待親朋好友的，連這種事情都找不到人幫忙」、「300可能連油費都不夠」、「關東煮可以點3000嗎」、「究竟300是工資還是羞辱人呢？讓我們繼續看下去」、「會在這個月份，開這樣的費用，又有這樣的要求，我想有很多兄弟可以幫她」、「結善緣？先超渡她讓她去成佛吧」、「連小黃都不想理妳」。

還有老司機直笑虧，「人家可能是妹子」、「有含睡嗎」、「沒放自己高顏值的照片就是失敗」、「如果夠正，就算免費也一堆人搶著幫忙」、「如果是漂亮妹子，根本不用花錢，就一堆志願者了」、「沒附正妹照片，很難騙到工具人」。