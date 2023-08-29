被海葵拖住！蘇拉路徑又南修「陸警發布時間延後」　強風豪雨區曝

▲颱風蘇拉將於明後兩天為台灣帶來降雨。（圖／RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

蘇拉颱風移動速度緩慢，中央氣象局表示，陸上警報可能延後至今日17:30發布，今晚開始東半部受到颱風環流影響，將出現斷續陣雨，明後天颱風最接近，花東、恆春半島首當其衝，周四連南部都會開始有明顯降雨，這兩天花東、南部山區要留意大雨或局部豪雨。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，蘇拉最新路徑再度南修，受到另一個颱風海葵的影響，蘇拉暴風圈預計僅涵蓋高屏、台東，不過，恆春、台東仍然離核心較近，還是會有強風豪雨出現，高屏這邊，則要等來到西南海域後，偏南風不被山脈擋著後，才會有一點風雨出現。至於其他地方頂多外圍環流影響，特別是西半部，幾乎宣告「安全下莊」。

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▲颱風海葵影響蘇拉走向。（圖／RAMMB）

氣象局簡任技正伍婉華表示，蘇拉颱風距離鵝鑾鼻東南方440公里，持續往西北移動，若以此路徑前進，氣象局將於下午到傍晚發布陸警，今日基隆北海岸、東半部沿海、綠島、蘭嶼、南部沿海有長浪，明日到周日各地沿海及離島都會有長浪。

蘇拉的暴風圈將於今晚到明晨開始影響東南部及巴士海峽近海，屆時風浪將增大，明後天風浪最為強勁。今日綠島、蘭嶼有八到九級風，明日綠島、蘭嶼、恆春半島有九到十級風，東南部、南部沿海、新竹以北沿海、澎湖、金門、馬祖有八到九級風。

▲▼颱風蘇拉（上圖左）受到海葵（上圖中）影響，路徑又往南修正。（圖／氣象局）

今晚東部、恆春半島開始斷續有雨，明日白天降雨更明顯，整天都有陣雨，北部、南部有短暫降雨，中部午後有雨。周四東部、南部整天斷續陣雨，其他地區局部短暫降雨。明後天花東、南部山區有大雨或局部豪雨。周五颱風遠離，但天氣仍不穩，各地依然有雨。

今日花蓮已出現36.2度高溫，預估西部35度、東部33度，北北桃、南高屏、花東有36度以上高溫。明日桃園到彰化也可能有36度以上高溫。