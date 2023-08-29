蘇拉進逼！料維持「中颱強度」掃過南部　周四最接近台灣

▲蘇拉的暴風圈預計將掃過南台灣，並在31日離本島最靠近。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者葉睿涵／編譯

目前仍在呂宋島以東海域徘徊的第9號颱風蘇拉移動路徑變數極大，導致各地預報一改再改，中央氣象局暫時也延後了陸上警報發布的時間。不過，日本28日晚間預報顯示，颱風蘇拉正持續向東北方前進，預計將在31日最接近台灣。

綜合《琉球新報》等日媒報導，日本氣象廳消息顯示，截至當地28日晚間9時，蘇拉正位於菲律賓東部海域距離鵝鑾鼻東南方約460公里海面，並正以每小時10公里左右的速度，緩慢向西北偏北方向移動。

蘇拉目前的中心氣壓為955百帕，中心附近最大風速每秒高達45公尺，最大瞬時風速則為每秒60公尺，而颱風半徑75公里內的風力已超過25公尺。一路朝台灣前進的蘇拉，預計將維持中度颱風的強度，朝台灣以南的巴士海峽前進，並在之後轉西。

▲太平洋目前除了蘇拉外，還有颱風海葵也在附近肆虐。（圖／翻攝自日本氣象廳）

氣象專家指出，雖然蘇拉的中心不會登陸台灣，但其暴風圈仍會掃過台灣南部地區，而它對台影響最劇烈的時候預計將落在台灣時間8月31日凌晨。報導稱，暴風圈料將在9月1日清晨脫離台灣朝香港方向前進。

至於第11號輕度颱風海葵的動向，日本氣象廳指出，海葵在當地29日凌晨3時的中心位置位於馬里亞納群島近海，並正以時速25公里的速度朝西移動。海葵目前的中心氣壓為998百帕，中心附近最大風速每秒18公尺，最大瞬間風速每秒25公尺，並預計將在9月1日抵達沖繩南部。